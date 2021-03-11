TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak



SON BAŞVURU TARİHİ:12/03/2021

SIRA NO İŞYERİ UNVAN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI KİŞİSEL DURUMU İSTİHDAM EDİLECEK İL İLAN DÜZEYİ ARANILAN NİTELİKLER

TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ

1 BİLGEM TEKNİSYEN 3 TMY GEBZE/ KOCAELİ TÜRKİYE GENELİ - TEKNİK LİSE MESLEK LİSESİ - 1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan

dolayı hükümlü bulunmamak.

2 BİLGEM DAĞITICI 3 TMY GEBZE/ KOCAELİ TÜRKİYE GENELİ - LİSE - 1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan

dolayı hükümlü bulunmamak.

3 BİLGEM ŞOFÖR 3 TMY GEBZE/ KOCAELİ TÜRKİYE GENELİ - LİSE - 1) B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

2) SRC 2 belgesi ve psikoteknik raporu sahibi olmak,

3) T.C. Vatandaşı olmak,

4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet

sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

4 BİLGEM ŞOFÖR 2 TMY ANKARA TÜRKİYE GENELİ - LİSE -