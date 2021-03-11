TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE (BİLGEM) GÖREV YAPMAK ÜZERE TMY PERSONEL KONTENJANINDA PERSONEL ALINACAKTIR. TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
|
|
SIRA NO
|
İŞYERİ
|
UNVAN
|
İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
|
KİŞİSEL DURUMU
|
İSTİHDAM EDİLECEK İL
|
İLAN DÜZEYİ
|
ARANILAN NİTELİKLER
|
TECRÜBE
|
ÖĞRENİM DURUMU
|
BÖLÜM
|
YETKİNLİK ÖZETİ
|
1
|
BİLGEM
|
TEKNİSYEN
|
3
|
TMY
|
GEBZE/ KOCAELİ
|
TÜRKİYE GENELİ
|
-
|
TEKNİK LİSE MESLEK LİSESİ
|
-
|
1) T.C. Vatandaşı olmak,
|
2
|
BİLGEM
|
DAĞITICI
|
3
|
TMY
|
GEBZE/ KOCAELİ
|
TÜRKİYE GENELİ
|
-
|
LİSE
|
-
|
1) T.C. Vatandaşı olmak,
|
3
|
BİLGEM
|
ŞOFÖR
|
3
|
TMY
|
GEBZE/ KOCAELİ
|
TÜRKİYE GENELİ
|
-
|
LİSE
|
-
|
1) B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
|
4
|
BİLGEM
|
ŞOFÖR
|
2
|
TMY
|
ANKARA
|
TÜRKİYE GENELİ
|
-
|
LİSE
|
-
|
5
|
BİLGEM
|
TEKNİSYEN
|
8
|
TMY
|
ANKARA
|
TÜRKİYE GENELİ
|
-
|
TEKNİK LİSE MESLEK LİSESİ
|
-
|
1) T.C. Vatandaşı olmak,
*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00
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