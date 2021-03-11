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şubat rapor
0
2
1
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0
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0
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0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0

TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE (BİLGEM) GÖREV YAPMAK ÜZERE TMY PERSONEL KONTENJANINDA PERSONEL ALINACAKTIR. TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak
11 Mart 2021 Perşembe 02:32

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:


SON BAŞVURU TARİHİ:12/03/2021

SIRA NO

İŞYERİ

UNVAN

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

KİŞİSEL DURUMU

İSTİHDAM EDİLECEK İL

İLAN DÜZEYİ

ARANILAN NİTELİKLER

TECRÜBE

ÖĞRENİM DURUMU

BÖLÜM

YETKİNLİK ÖZETİ

1

BİLGEM

TEKNİSYEN

3

TMY

GEBZE/ KOCAELİ

TÜRKİYE GENELİ

-

TEKNİK LİSE MESLEK LİSESİ

-

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan
dolayı hükümlü bulunmamak.

2

BİLGEM

DAĞITICI

3

TMY

GEBZE/ KOCAELİ

TÜRKİYE GENELİ

-

LİSE

-

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan
dolayı hükümlü bulunmamak.

3

BİLGEM

ŞOFÖR

3

TMY

GEBZE/ KOCAELİ

TÜRKİYE GENELİ

-

LİSE

-

1) B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
2) SRC 2 belgesi ve psikoteknik raporu sahibi olmak,
3) T.C. Vatandaşı olmak,
4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

4

BİLGEM

ŞOFÖR

2

TMY

ANKARA

TÜRKİYE GENELİ

-

LİSE

-

5

BİLGEM

TEKNİSYEN

8

TMY

ANKARA

TÜRKİYE GENELİ

-

TEKNİK LİSE MESLEK LİSESİ

-

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.


*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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