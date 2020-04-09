TÜBİTAK meslek lisesi mezunu 34 personel alacak! İşte şartlar...

SON BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olarak açıklandı.

BAŞVURULAR NEREYE

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlanın detayları ise şöyle oldu;

TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (USTA) ALINACAKTIR

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