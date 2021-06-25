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TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacak.

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor
25 Haziran 2021 Cuma 16:14
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR


SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021

 

BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI		 PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TBTK.İKDB.2021-1 TBTK.İKDB.2021-1.01 Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.		 4 ANKARA
TBTK.İKDB.2021-1 TBTK.İKDB.2021-1.02 Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.		 4 ANKARA
* Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0312 298 17 26 / 17 71 / 17 21


Kaynak: Kamu Saati Özel
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