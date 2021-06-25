TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacak.
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
|TBTK.İKDB.2021-1
|TBTK.İKDB.2021-1.01
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|4
|ANKARA
|TBTK.İKDB.2021-1
|TBTK.İKDB.2021-1.02
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|4
|ANKARA
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0312 298 17 26 / 17 71 / 17 21