Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Tübitak personel Alımı 2020, Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak, Merkezimiz Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Mali İzleme Biriminde, Yasal mevzuat ve Kurumun işleyişi çerçevesinde finansal tablo kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek personel istihdam edilecektir. Detaylar Haberde...

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2019-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2019-2.1

Uzman/Uzman Yardımcısı Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimiz Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Mali İzleme Biriminde, Yasal mevzuat ve Kurumun işleyişi çerçevesinde finansal tablo kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık (örgün) lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Ekonometri, İktisat veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 Finansal konulara ilişkin raporlamalar konusunda tecrübe sahibi olmak.

 Süreç analizi yapmak ve iyileştirme önerileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

 Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak.

 İstatistik, Matematik ve Analitik becerilere sahip olmak.

 Mali konularda bilgi sahibi olmak.

 ERP programına konusunda tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya

tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar

ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı

aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine,

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı

suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve

ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik

Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen

yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla

irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak:

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

Tecrübe Yılı

15

+

10.000

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

≥ 3,00

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans

Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin

toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,

Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük

Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi

ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim

yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da

belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”

bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların

sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının

%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının

%40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile

yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si

ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış

olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik

süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl

alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce

aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4

yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona

bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve

üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için

başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi

almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan

İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş

Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş

oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve

referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi

yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 23/01/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması

gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş

başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda

bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en

yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel

sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu

adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f)

maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak

sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata

çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması

durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak

Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında

tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca

değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana

göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda

belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru

geçersiz sayılacaktır.

 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan

internet çıktısı),

 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu

olan internet çıktısı),

 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve

telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki

yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla

ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce

olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

 Alanında deneyimli olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet

Dökümü,

 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 –3542-3820-3517-3548

