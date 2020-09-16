TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak TÜBİTAK Eleman Alımı İlanı

TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak

TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak TÜBİTAK Eleman Alımı İlanı

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI TEST VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 05.10.2020

* Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi