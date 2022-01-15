TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı 2022

Türkiye taşkömürü kurumu personel alımı,TTK daimi işçi alım ilanları 2022 Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı yapacak! TTK işçi alımı başvuru şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları haberimizin detayında..

TTK kurumu zaman zaman resmi sitesinden yayımladığı işçi alımı haberleri ile personel alımı yapar. İş arayan adaylar burada yayımlanan başvuru formlarını doldurarak başvuru yaparlar. Bu başvurular kabul edildikten sonra pozisyonlar için sınav uygulaması yapılarak asıl ve yedek personel adaylar seçilirler. TTK işçi statüsünde personel alımı yaparken aynı zamanda topluma tekrar kazandırılması amacı ile ”eski hükümlü” adaylar içinde kontenjan açmaktadır. Peki Türkiye Taşkömürü kurumu ne zaman Personel alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Türkiye Taş kömürü kurumuna nasıl başvuru yapılır? Yazımızın devamından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı işçi alımı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuruya dair merak edilen detaylar netleşmiş oldu. Başvuru yapmayı düşünenler bu kapsamda Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TTK işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yaptığı duyuruda istihdam etmek üzere 64 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yakın zamanda yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. TTK ilanına başvuru yapmayı düşünen adaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı hakkındaki tüm detayları bilmek istiyor. İşte ilanda yer alan bilgiler... TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI İLANI Talebe başvuracak adayların dikkatine A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

İşe alınacak kişiler şoförlük sanatında çalıştırılacak olup aşağıdaki açıklamalara göre ehliyet sınıfı kontrolü yapılacaktır.

- 28.04.1997 tarihinden önce ehliyet almışlarda "E" sınıfı ehliyet sahibi olmak

veya

-"E" sınıfı ehliyeti 28.04.1997 tarihinden sonra almakla birlikte römorklu veya yarı römorklu araç kullanımı ile ilgili yapılan uygulamalı sınavı geçmek. ("E" sınıfı ehliyete ek olarak "D" sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmek)

veya

-Yeni sistem ehliyetlerde "CE+D" veya "C+DE" sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Kuruluşu çok eskiye dayanan Taşkömürü kurumu 1829 yıllarında uzun Mehmet denilen bir kişi tarafından Zonguldak ilinde bulunduğu bilinmektedir. 1848 yıllarında Havza sınırları belirlendikten sonra Hazine-i Hassa kurumunun Taş kömür işlemeye başlaması ile iş resmiyete kavuşmuş olup Türkiye Taşkömürü Kurumu ise bu yılı amblemlerinde kuruluşu olarak yazmaktadır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu o yıllarda zaman zaman işletmeyi çeşitli yabancı şirketlere bırakmıştır. Kurum kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak amacı ile yapılan bu girişim çeşitli Türk şirketlerine işletme devredilerek devam etti. Havzalar keşfedildikçe havza isimleri ise bulan kişinin ismi olmaya başladı. 1900’lu yıllarda çeşitli işgallere maruz kalan ülkemizin işgal ettiği bölgelerden biriside Ereğli Taşkömür işletmesi idi. Halkımız bu duruma başkaldırarak işgalcileri uzaklaştırmayı başarmıştır.

1980 yılında Taş kömür işletmesinin ne pahasına olursa olsun işletilmesi üretilmesi gerekiyordu. Bu durum halk ve ülkenin kalkınması için büyük bir öneme sahipti. Türkiye’nin en büyük enerji kaynaklarından birisi olan Taş kömürü bu vesile ile kömür madenciliği ile birlikte çeşitli atölyeler, laboratuarlar, kok fabrikası, liman, tersane, maden makineleri fabrikası, oksijen-asetilen üretim tesisi, taş ocağı, geçici depolama vb işletmeciliği; personel ve malzeme taşımacılığı gibi lojistik hizmet işletmeciliği; karayolu ve demiryolu yapım ve bakımı lojman, okul, hastane, itfaiye, işçi yurdu, sinema, lokal, fırın, kantin ve plaj gibi sosyal tesis işletmeciliği ve yüzlerle ifade edilen taşıt aracı ve iş makinesi ile Ereğli’den Azdavay’a kadar uzanan benzeri görülemeyecek büyüklükte bir işletme olmuş ve işçi sayısı 40 bini aşmıştır.

Türkiye Taşkömürü kurumu işlemede 5 farklı Taşömürü işletmesine sahiptir.

Armutcuk Taş Kömürü İşletmesi Amasra Taş Kömürü İşletmesi Üzülmez Taş Kömürü İşletmesi Karadon Taş Kömürü İşletmesi Kozlu Taş Kömürü İşletmesi

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ; Zonguldak ilinin 35 km batısında bulunan Armutçuk, batıda Çamlı, doğuda Çavuşağzı, güneyde Ömerli ve Keşkek köyleri, kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlanmış olup yaklaşık 54 km2’si karada, 46 km2’ si denizde olmak üzere toplam 100 km2’ lik bir alanda yer almaktadır.

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ; Zonguldak’in 90 km. dogusunda, batida Tarlaagzi, Doguda Abas, Saraydüzü, Karainler, kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartin ile sinirlanan 7 km lik alan. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Sahası, yaklaşık 49 km2 lik bir alana sahip olup batıda Tarlaağzı köyü; doğuda Abbasköy, Saraydüzü, Karainler köyleri; kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartın Merkez ilçe ile sınırlanmıştır. Bu sahanın Amasra–A Sahası olarak anılan kuzey’deki bölümü 13,5 km2 lik bir alan olup; halen bu sahada –400 kotuna kadar istihsal ve hazırlık çalışmaları Müessese tarafından yürütülmektedir. Sahanın Amasra–A Sahası dışında kalan bölümü Amasra–B Sahasını oluşturmaktadır. Amasra–B sahasının rödövans karşılığı işletmeciliği, Amasra–A Sahasının –400 kotunun altında kalan kısmı ile beraber yapılan ihale sonucu 15.04.2005 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile HEMA Endüstri A.Ş. firmasına verilmiştir.Müessese’ye bağlı Kastamonu–Azdavay sınırları içinde bulunan (3) adet taşkömürü sahası ile Bartın–Kurucaşile ve Kastamonu–Cide sınırları içinde bulunan (1) adet taşkömürü sahası rödövans karşılığı işletilmek üzere ihale edilmiş olup, yüklenici firmaların çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye Taşkömürü Personel Alımı

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