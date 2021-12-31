TSE 7 Kamu Personel ile Memur Alımı Yapacak | 2022 TSE Personel Alımı

Türk Standartları Enstitüsü TSE 7 kamu personeli alımı ve memur alımı yapıyor. Resmi Gazete duyurusuna göre başvuruları 6 Ocak ile 20 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. TSE memur olma şartları neler?

Türk Standartları Enstitüsü kamu personeli alımı ve memur alımı 7 kadroya yapacak. TSE personel alımı başvuruları Ocak 2022 tarihinde alınıyor. TSE de memur olmak isteyenlerde aranan şartlar şöyle;

Başvuru Şekli ve Tarih Aralığı

Adaylar başvurularını 06 Ocak 2022 İle 20 Ocak 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

E-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Özel Başvuru Şartları

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.).

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri gerekiyor.

Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması istenmektedir.