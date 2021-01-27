TRT KPSS şartsız sözleşmeli personel alımı başvurusu! TRT hangi kadrolardan personel alımı yapacak? Son başvuru tarihi...

TRT iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2021 yılında KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. TRT personel alım ilanları kurumun resmi kariyer internet sitesinden yayınlanıyor. TRT personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi, her bir meslek gurubu için ayrı ayrı belirtilmiştir. Eğer aday şartları taşıyorsa TRT alım sınavlarına davet ediliyor. TRT memur, sözleşmeli personel genel, özel başvuru şartları ile güncel TRT ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz...

TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda farklı kadrodan alım yapılacak. TRT kurum sitesinden yayınladığı ilanlarla memur, sözleşmeli personel, geçici işçi alımları gerçekleştiriyor. TRT iş ilanları ile TRT kadrolarına sözleşmeli personel veya memur olarak alınacaklarla ilgili gereken şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI TRT personel alım kadro dağılımı şöyle: Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi Kıdemli Uzmanı

Grafiker

Output Producer

Senior Promo Producer

Head of Brand & Marketing

Digital Producer - Fast News

Craft Editor

SENIOR GAME DEVELOPER

SENIOR BACKEND DEVELOPER

Head of Design Studio

Sports Producer

Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher

Scheduler

Speaker Coordinator

Event Coordinator

Deputy Researcher

Interview Producer

Senior Promo Video Editor

Senior Producer - English

Visual Brand Officer – English

Visual Brand Officer – Arabic

Senior Visual Brand Officer

Planning Producer

Senior Planning Producer

Copy Editor – Arabic

Copy Editor - English

Senior Arabic Officer

Senior Arabic Officer

Script QC Assistant

Script QC Lead

Head of Publicity & Communications

Localization QC Coordinator

Localization Project Manager

Head of Distribution

Head of Partnerships

TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar şöyle;

a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.

TRT İŞ BAVURUSU NASIL YAPILIR?

TRT iş başvuruları kariyer.trt.net.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. TRT personel alımı için adaylardan istediği başvuru şartlarını öğrenmek ve hemen online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ.

TRT GRAFİKER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde İstanbul ve Ankara konumlarında görevlendirilmek üzere Grafiker olarak çalışacak takım arkadaşları arıyor. GÖREV TANIMI Kanalımızın grafik tasarım çalışmalarını yürütmek, Üretilen yayın malzemelerinde kullanılmak üzere; 3D ve 2D animasyon, kompozit animasyon, jenerik, program kurumsalları ve led/wall animasyonları üretmek. GRAFİKER ALIMI İÇİN ARANAN NİTELİKLER Üniversitelerin İletişim, Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya ilgili bölümlerinden mezun, En az 5 yıl televizyon veya dijital platformlara özgün grafik tabanlı görsel içerik üretmiş, Çeşitli spor dallarında bilgi sahibi ve güncel gelişmelere hakim, Özgün içerik üretebilen tasarımlara sahip, Jenerik, alt yazı bandı, seperator, role, çerçeve vb. çalışmalar konusunda bilgi sahibi, Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını kullanarak özgün desen, Illustrasyon, Photomanipülasyon gibi canlandırmalarda kullanılacak malzemeleri üretebilecek sanatsal yeterliliğe sahip, Adobe After Effects programında kompozisyonlar oluşturup, yaptığı çalışmaları, video kurgu ve canlı yayın araçlarına entegre edebilmesi, 3D yazılımlardan aldığı görüntüleri, Adobe After Effects programında işleyebilecek, renk düzenlemesi yapabilecek yeterliliğe sahip, Adobe Premiere, Cinema 4D programlarında bilgi sahibi, Yoğun iş temposuna yatkın, Yaratıcı, üretken, hızlı çıktı verebilen.

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