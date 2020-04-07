Trakya Üniversitesi Hastanelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Trakya Üniversitesi 52 Hemşire, 1 Diyetisyen, 1 Eczacı, 10 Sağlık Teknikeri, temizlik personeli, Bakım Onarım Personeli, Bilgisayar teknisyeni, olmak üzere toplamda 64 personel alımı yapacak. Trakya Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...

Trakya Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alımı

Trakya Üniversitesi Hastanelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Trakya Üniversitesi 52 Hemşire, 1 Diyetisyen, 1 Eczacı, 10 Sağlık Teknikeri, temizlik personeli, Bakım Onarım Personeli, Bilgisayar teknisyeni, olmak üzere toplamda 64 personel alımı yapacak. Trakya Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

DİYETİSYEN(*)Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuru sayısının birden fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adaylar bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://pdb.trakya.edu.tr/forms/basvuru-formu adresinde yer alan Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak müracaat edebileceklerdir. Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgelerin sozlesmeli@trakya.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesi zorunludur. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP94 puanını kullanmalıdır.

Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen pozisyon adedi kadar asıl aday belirlenecek, asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır.



SON BAŞVURU TARİHİ: 20 NİSAN 2020

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