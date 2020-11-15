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Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Personel Alımı İş Başvurusu, başvuru formu ve İş ilanları

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Personel alımı ile ilgili başvuru şekli, başvuru şartları, başvuru için istenen belgeler, giriş sınavı ve tarihi ile sınav yeri aşağıda belirtilmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Personel Alımı İş Başvurusu, başvuru formu ve İş ilanları
15 Kasım 2020 Pazar 21:54

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A. Ş. Personel Alım İlanı

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Personel alımı ile ilgili başvuru şekli, başvuru şartları, başvuru için istenen belgeler, giriş sınavı ve tarihi ile sınav yeri aşağıda belirtilmiştir.

1) Başvuru Şekli

Adaylar 13/01/2020 Pazartesi ile 20/01/2020 Pazartesi tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin (www.trabzon.bel.tr), TİSKİ Genel Müdürlüğünün (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin (www.trabsu.com.tr) internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadır. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

PERSONEL ALIMI

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. ‘ye aşağıda belirtilen şartlara uygun personel alımı yapılacaktır.

Başvurunuzun geçerli olması için aşağıdaki dokümanlarda belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice inceleyiniz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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