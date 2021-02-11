Toroslar Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Mersin Toroslar Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Toroslar Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Toroslar Belediyesi Personel Alımı

Toroslar Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Toroslar Belediyesi, 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüne alınan Mersin’in alt kademe belediyesi olarak kurulmuş ve bu tarih itibariyle çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır.

Her türlü hizmetlerini, insan merkezli projelendirebilen ve “önce insan” diyebilen, geçmişten aldığı kültürel değerlerini gelecek nesillere taşıyabilen bir belediye olma hedefinde olan Toroslar Belediyesi, yatırımlarına bu hedefler doğrultusunda yön vermektedir.

Yatırımları kapsamında yeni personllere ihtiyaç duyan ve bu personelleri çeşitli birimlerinde çalıştıracak olan kurumun yakın zaman içerisinde personel alımı yapacağı öngörülmektedir.

Toroslar Belediyesi İşçi Alımı

Özellikle son dönemlerde yaptığı yatırım alanlarında istihdam etmek üzere ihtiyaç duyduğu personelleri sözleşmeli işçi kadrosuyla bünyesine alacağı tahmin edilen Toroslar Belediyesi’nin, bu personellerine diğer kadrolardaki mevcut personelleri ile yaklaşık olarak aynı maaşları ve aynı sosyal hakları tanıyacağı öngörülmektedir.

Ayrıca kurumun kadrosuna dâhil olacak yeni personellerin de 08.00 ile 17.00 saatleri arasında mesai yapacağı ve mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalırlarsa da maaşlarına ek olarak ekstra mesai ücreti alacakları da bilinmektedir.

Toroslar Belediyesi Memur Alımı

Toroslar Belediyesi memur alımı norm kadroya uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlara yapılmaktadır. Memur kadrolarına yönelik alımlar genellikle belediye projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç duyulan yönetici düzeyinde personel alımlarının gerçekleştirildiği kadrolar olmaktadır. Kimi zaman; mimar, tekniker, çevre mühendisi, veteriner, muhasebe elemanı, elektrik teknisyeni gibi belirli bir branşa yönelik memurluk kadroları da açılmaktadır.

Tıpkı işçi alımlarında olduğu gibi memur alımlarında da kimi zaman bazı özel şartlar olabilmektedir. Eğitim, yaş, erkek adaylar için askerlik durumu, sağlık durumu gibi özel kriterlerin her birisi açılan ilanın detaylar kısmında belirtilmektedir. Adayların bu ayrıntıları dikkate alarak Toroslar Belediyesi memur alımı başvurusu yapmaları, ilerleyen süreçte herhangi bir aksilik yaşamamaları açısından önemlidir.

Toroslar Belediyesi İş İlanları

Hizmette eşitlik ile vatandaşı bilgilendirmenin amaç edinildiği, yaşanabilir ve çağdaş bir kent ortamının temin edilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Toroslar Belediyesi, kadrosuna alacağı personeller ile ilgili internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Yayınladığı iş ilanlarında personel alımları ile ilgili bütün detayları vatandaşları ile paylaşan kurum, personelleri iş başvurularını d internet sitesi üzerinden kabul edecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Toroslar Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım aşamasının sözleşmeli işçi kısmında genellikle İşkur ile ortak hareket eden Toroslar Belediyesi’nin bünyesinde işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yapacağı duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

Personel alım koşullarını genellikle internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde açıklayan Toroslar Belediyesi insan kaynakları birimi, belediyenin aradığı şartlara uygun olan adayların internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları ya da kendilerine en yakın İşkur bürolarına giderek ön başvurularını yapmaları ve mülakata girmeyi hak kazanmaları gerekmektedir.

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Toroslar İş İlanları

İş bulmak isteyen vatandaşlar Toroslar iş ilanları sayfasını sürekli takip ederek, yeni ilanlar arasında araştırma yapmalıdır. Vasıflı ve vasıfsız adaylara yönelik uygun iş ilanları bulunabilmektedir. İşletmeler en az asgari ücret düzeyinde gelir ile iş imkânı sunmaktadır.

Eğitim düzeyi, yaş ve sahip olduğunuz diğer nitelikleri dikkate alarak, iş ilanları arasında kendiniz için en uygun ilanı değerlendirebilirsiniz.

Hem Belediye hem de diğer özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin personel alımlarında dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli ayrıntıda çalışma dönemi olmaktadır. Bazı alımlar kısa, bazı alımlar ise uzun dönemlik gerçekleştirilmekte olup; belirsiz süreli alımlar da söz konusudur.

Toroslar Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Toroslar Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Toroslar Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Toroslar Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Toroslar Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Toroslar Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Toroslar Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Toroslar Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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