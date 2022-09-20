Tokat İl Özel İdaresi 20 İşçi Personel Alımı Yapacak

Tokat İl Özel İdaresi Personel Alımı 2022 İş Başvuru Formu

Tokat İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı pozisyonlarda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınladı.

Her yıl farklı dönemlerde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda işçi alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanı yaylayan Tokat İl Özel İdaresi en son yayınladı iş ilanında dört (4) çöp toplama işçisi, bir (1) beden işçisi, bir (1) şoför, bir (1) iş makinesi (greyder) operatörü, bir (1) iş makinası (loder) operatörü, bir (1) vidanjör (operatör) şoförü, dört (4) motor ustası, dört (4) ağır vasıta şoförü, iki (2) oto elektrik ustası, bir (1) kaynak ustası pozisyonlarında daimi süreli yirmi (20) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Tokat İl Özel İdaresi işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru adresi, iş başvuru tarihleri, işçi maaşları gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

Tokat İl Özel İdaresi İşçi Alımı 2022 Başvuru Şartları

Tokat İl Özel İdaresi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmaktadır.

Çöp Toplama İşçisi Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Tokat Merkez, Erbaa, Zil, Turhal da en az 6 aydır ikamet ediyor olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmammış olmak, (Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur)

İş başı yapan personellerin Sigorta giriş tarihinden itibaren 3 aylık deneme süreçleri olacaktır. Deneme süreci sonunda ilgili Müdürlük tarafından değerlendirilip verilecek uygunluk veya yeterlilik görüşüne göre iş akitleri kesinlik kazanacaktır. Uygun veya yeterli görülmeyen personelin iş sözleşmesi hiç bir hak veya menfaat verilmeden işveren tarafından tek taraflı sonlandırılacaktır. İş sözleşmesi sonlandırılan personel yerine sıradaki yedek personel çağrılacaktır. Bu maddede geçen hükümler yedekten çağrılan personel için aynen uygulanacaktır,

Başvuru sahiplerinin beyanı ve sunmuş oldukları evrak ve belgelerde gerçeği yansıtmayan bir durum tespit edildiği anda başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerçeği yansıtmayan durum işe başladıktan sonra tespit edilir ise iş sözleşmesi tazminatsız olarak tek taraflı fesih edilecek olup, çalışmışlık karşılığında ödenen her türlü nakdi tutar yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır,

Yapılacak olan sınav ve değerlendirilmede yeterli görülmeyen başvuruların olması durumunda yedek sırasındaki başvurular sırası ile değerlendirilecektir. Değerlendirilmeler mülakat ve sınav sonunda eşit olan başvurularda iş tecrübesi, eğitim ve kamu tecrübelerine bakılacak olup, eşitliğin bozulmaması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahibi belirlenecektir.

Bahse konu işçi alımı, çalıştırılması ve sonlandırılması dahil bu iş ve işlemler ile alakalı tüm anlaşmazlıklarda Tokat İli Mahkemeleri yetkilidir.

Başvuru sahibi bu şartların tamamını başvuru ile kabul etmiş sayılır.

Özel Başvuru Şartları Neler?

Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmadığı seyahat engeli olmaksızın, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarında sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Uygulamalı ve sözlü sınavda başarılı olan kişiler işe başlamadan önce kamu sağlık kurumlarında sağlık raporu istenecektir)

Not: Diğer pozisyonlara ait iş başvuru şartları yazımızın en sonunda yer alan linkte mevcuttur.

Başvuru İçin Gerekli Beler Neler?

Başvuru dilekçesi (Tokat İl Özel İdaresi Personel Eğitim İnşaat ve Turizm A.Ş’den temin edilecektir)

T.C. Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu (Aile hekiminden başvuru yaptığı pozisyonda çalışabileceğine dair)

Adli sicil belgesi

Tokat Merkez, Erbaa, Zil, Turhal da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi

Pozisyon için istenen belgelere sahip olmak

Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması durumunda başvurular alınmayacaktır. Başvuru adresine başvuru için istenen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi İşçi Maaşları 2022 Ne Kadar?

Tokat İl Özel İdaresi işçi maaşları, Şirketin mevcut karara bağlanan ve süresi en son bitecek toplu iş sözleşmesinin bitim tarihine kadar toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan emsal unvan veya pozisyondaki ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olmaz. Bu madde ile ilgili İl Özel İdareleri Şirketlerinin Üyesi Bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (YOL-İŞ SENDİKASI) arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine ait 21.09.2021 tarihli Protokolün Ücret Zammı başlıklı 34. maddesinin e bendi hükümleri uygulanacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi Personel Alımı 2022 Başvuru

Tokat İl Özel İdaresi personel alımı ilanına 19.09.2022 – 23.092022 tarihleri arasında Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı adresine başvuru şahsen yapılacaktır.