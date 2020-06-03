Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temizlik Personeli, Güvenlik Görevlisi, Hasta Bakım ve temizliği hizmetleri olmak üzere toplamda 146 işçi Personel Alımı Yapacak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İş Başvurusu ve Başvuru Formu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş ilanları 2020 haberde

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden İş İlanı



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Tokat İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

(*) 08/06/2002-03/06/1990 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecektir.



A-GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

10. Üniversite ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Üniversite Hastanesi) tüm birimlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

12. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

13. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece birine müracaat edebilir.

14. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

15. Kadro talepleri Tokat İl genelinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Tokat il genelinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.



B-ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 En az ortaöğretim mezunu ve 18-30 yaş arasında olmak.

 İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

 Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması,

 Üniversite ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Üniversite Hastanesi) tüm birimleri, iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığın belgelendirmek

 Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak



TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 En az İlköğretim mezunu ve 18-30 yaş arasında olmak.

 İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

 Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.



HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak

 18-30 yaş arasında olmak.

 İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

 Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

C-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 03-08 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Tokat İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.



Ç-KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bildirilen başvurular arasından Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecektir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacaktır. Kura çekimi 11 Haziran 2020 tarihinde Saat 10:00’da Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olup Üniversite internet sitesinden (www.gop.edu.tr) canlı yayınlanacaktır.



D-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



E-BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.gop.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren veya verilen süre içerisinde belge teslim etmeyen adayların yerine aranan şartlara haiz yedeklerden belge istenecektir.



F-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten

askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden kura sırasına göre atama yapılacaktır

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