THY Yer Hizmetleri 15 Personel Alımı Başladı

İŞKUR iş ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. THY nin yayınladığı ilanda bünyesinde çalışmak üzere 15 kontenjanı doldurmak üzere personel alımı yapılacak.

Kamu iş ilanları kapsamında yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan iş ilanlarını göre Türkiye Hava Yolları yer hizmetleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alımı yapılacak.

THY Personel Alım Başvuruları

Türk Hava Yolları bünyesinde çalışmak isteyen kişiler için bu ilan İstanbul Halkalı yeni Havalimanı metro hattı inşaatına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

İŞKUR üzerinden temizlikçi personeli alımı için 00006453846 beden işçisi unvanı için 00006453931 iş ilanı numaralarını aratarak Online olarak elektronik ortamda başvurular sağlanacaktır. Online dışı müracaat etmek isteyenler için başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacaklar için başvurular bu ilan İŞKUR üzerinden yayınlandığı tarih itibariyle alınmaya açık olup en geç müracaatlar 17 gün içerisinde 7 Ocak 2022 tarihine kadar saat 23.59 a kadar gerçekleştirilebilecektir.

THY personel alım şartları

Başvuru yapacak kişinin asgari olarak %40 engelli olması gerekiyor,

Başvuru yapacak işim var 20 ile 40 yaş arasında olması gerekiyor,

Öğrenim şartı olarak ilkokul mezunu olması şartı var,

Başvuruda bulunacak adaylar için bu başvurular yukarıda sayılan şartları tamamlayan herkes arasından alınacaktır.

Alımı yapılacak unvanlar 8 kişilik temizlik görevi 7 adet beden işçisi olmak üzere alımları yapılacaktır.

Bu ilanlarda ikamet şartı yer almaktadır.