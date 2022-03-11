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Tepe Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Tepe Güvenlik Personel Alımı 2022, Tepe Güvenlik İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Tepe Güvenlik İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Tepe Güvenlik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Tepe Güvenlik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Tepe Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:13

Tepe Güvenlik İş İlanları ve Açık Pozisyonlar

Tepe Güvenlik tarafından verilen ilanlar, Kariyer.net üzerinden görülebilmektedir. Bu nedenle ilerleyen tarihlerde de adayların, platformu yakından takip etmesi önerilir. Böylece yeni fırsatlar, anında değerlendirebilir. Güncel ilanlar açıklamaları ile birlikte şu şekildedir;

  • Güvenlik Görevlisi: Başvuracak adaylarda 5188 yasa gereği silahlı – silahsız özel güvenlik kartı bulundurma niteliği aranmaktadır. 3 vardiya 8 saat şeklinde çalışma düzeni bulunmaktadır. Servis ve yemek gibi olanaklar mevcuttur.
  • Temizlik Görevlisi: Adaylarda düzenli ve sistemli çalışma, temizlik kurallarına bilme ve temizlik üzerine tecrübeli olma gibi nitelikler aranmaktadır.
  • Internal audit manager: Başvuracak adaylarda İngilizce deneyimi bulundurma, Microsoft Office kullanabilme, analitik düşünme gibi nitelikler aranmaktadır.

Firma tarafından verilen ilanları başvurmak istiyorsanız, bu ve diğer fırsatları değerlendirebilirsiniz. Öncesinde aranan nitelikleri ve hangi illerde açıldığını incelerseniz, daha olumlu başvurular yapabilirsiniz.

Eğer taşınmanız mümkünse, başvuru esnasında bunu not halinde belirtmeniz tavsiye edilir. Böylece daha olumlu değerlendirme alınabilir.

Tepe Güvenlik İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tepe Güvenliğe başvurmak için, ilk yöntem kendi sitesidir. Eğer tepesavunma.com.tr/kariyer linkine girerseniz, ekranın alt bölümündeki formu doldurarak formu gönder butonu yardımıyla yetkililere iletebilirsiniz. Kariyer.net üzerindeki ilanlara müracaat ekmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken şunlardır;

  1. https://www.kariyer.net/firma-profil/tepe-savunma-ve-guvenlik-sistemleri-8111-32989 linkini açın.
  2. Platformda oturum açtıktan sonra, hangi ilanların açıldığını ve aranan özellikleri inceleyin.
  3. Eğer uyum gösteriyorsanız, başvur butonuna tıklayın.
  4. Karşınıza gelen ekranda CV ve ön yazı seçtikten sonra, başvuruyu tamamla üzerine tıklayın.

Böylece başvuru işlemleri sona erer. Ardından yetkililer müracaatları inceleyerek değerlendirir. Uyum gösteriyorsanız, geri dönüş almanız mümkündür.

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