Teknosa Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Teknosa Personel Alımı 2022, Teknosa İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Teknosa İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Teknosa çalışmak isteyen adaylara müjde. Teknosa’da çalışmak isteyen adaylara müjde. Teknosa bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Teknosa personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.
Teknosa'ya Nasıl Başvurulur?
Teknosa şirketine başvuruda bulunmak için en etkili yöntem şirketin resmi web sitesi üzerindeki başvuru aşamalarını takip etmektir. Bunun yanı sıra çeşitli kariyer sitelerinde de şirketin açık pozisyon ilanları paylaşılmaktadır. Aşağıdaki adımları takip ederek Teknosa’ya başvurunuzu hızlıca tamamlayabilirsiniz.
- https://www.teknosa.com/ adresinden Teknosa resmi web sitesine giriniz.
- En alt kısımda bulunan Kurumsal sekmesinin altındaki “İnsan Kaynakları” butonuna tıklayınız.
- Açılan sayfanın solunda bulunan menüden “Online Başvuru” butonuna tıklayınız.
- Şirketin açık pozisyonları listelenecektir. Size uygun olan pozisyonu seçerek ilanın içindeki “Başvur” butonuna tıklayınız.
- Bu noktada sizden bilinen bir kariyer sitesi üzerindeki üyelik bilgilerinizi girmeniz istenmektedir, eğer üyeliğiniz yoksa çok kısa sürede üyelik oluşturarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Teknosa Açık Pozisyonlar
- Müşteri Hizmetleri Çoklu Kanal Yöneticisi – İstanbul:Teknosa Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki telefonda satış operasyonunun yönetilmesinden ve dijital iletişim kanallarında satış projesinin yönetilmesi ve analiz/raporlamalar doğrultusunda projenin iyileştirilmesi, geliştirilmesinden sorumludur.
- Güneş Enerjisi (GES) Teknik Uzmanı – Kocaeli:GES sektörüne giriş yapmakta olan firmamızın alt yapısını hazırlamada katkıda bulunmaktan ve solar Enerji sistemleri konusunda teknik ve finansal fizibilite çıkarmaktan sorumludur.
- Ağ ve Güvenlik Müdür Yardımcısı – İstanbul: Kullanılan sistemlerinin iletişim altyapısını oluşturan MPLS bazlı ve yedekli geniş alan veri iletişim ağlarının ve network donanımlarının yönetiminden ve MPLS ve internet bazlı geniş alan veri iletişim ağlarının birbiriyle entegrasyonlarının sağlanması çalışmalarının yürütülmesi, site-to-site VPN kurulumları ve yönetiminden sorumludur.