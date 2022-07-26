4
0
Kadro
Kadro
0
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi TESKİ Personel alımı 2022, TESKİ Kpss Şartsız 80 Personel Alımı Yapıyor!

TESKİ 80 işçi Personel alımı yapacak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, 80 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi TESKİ Personel alımı 2022, TESKİ Kpss Şartsız 80 Personel Alımı Yapıyor!
Kamusaati
Kamusaati
26 Temmuz 2022 Salı 11:33

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. (TESKİ) her yıl farklı pozisyonlarda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınlamaktadır. 2022 yılının gelmesi ile birlikte Tekirdağ il sınırları içinde yaşayan binlerce vatandaşımız TESKİ personel alımı ilanlarını beklemekteydi.

Bizde kamusaati.com olarak TESKİ iş ilanlarını takip ederek siz değerli vatandaşlarımız için güncel olarak kaleme aldık. Uzun zamandır beklenen TESKİ iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel83 A.Ş. (TESKİ) farklı ilçelerde görevlendirmek üzere ilkokul mezunu olma şartı ile toplamda 80 personel alımı için iş ilanları yayınladı.

TESKİ işçi, personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların ilanda belirtilen ilçelerden sadece birine başvuru yapabilirler. TESKİ personel alımı başvuru adresi, başvuru şartları, alım yapılacak ilçeler, TESKİ personel maaşları yazımızın devamında.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Tokat Hasanşeyh Belediyesi Personel Alımı 2022
Tokat Hasanşeyh Belediyesi Personel Alımı 2022
0
Erzurum Horosan Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve İş Başvurusu
Erzurum Horosan Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve İş Başvurusu
0
Ağustos Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! 2022 Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
Ağustos Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! 2022 Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.