Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi TESKİ Personel alımı 2022, TESKİ Kpss Şartsız 80 Personel Alımı Yapıyor!

TESKİ 80 işçi Personel alımı yapacak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, 80 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. (TESKİ) her yıl farklı pozisyonlarda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınlamaktadır. 2022 yılının gelmesi ile birlikte Tekirdağ il sınırları içinde yaşayan binlerce vatandaşımız TESKİ personel alımı ilanlarını beklemekteydi.

Bizde kamusaati.com olarak TESKİ iş ilanlarını takip ederek siz değerli vatandaşlarımız için güncel olarak kaleme aldık. Uzun zamandır beklenen TESKİ iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel83 A.Ş. (TESKİ) farklı ilçelerde görevlendirmek üzere ilkokul mezunu olma şartı ile toplamda 80 personel alımı için iş ilanları yayınladı.

TESKİ işçi, personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların ilanda belirtilen ilçelerden sadece birine başvuru yapabilirler. TESKİ personel alımı başvuru adresi, başvuru şartları, alım yapılacak ilçeler, TESKİ personel maaşları yazımızın devamında.