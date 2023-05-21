Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 35 işçi alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, bünyesinde istihdam etmek üzere 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, bünyesinde olmak üzere 35 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

*Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

*Emekliliğe hak kazanmamış olmak

*Adli Sicil Kaydı olmamak,

*Affa uğramış bile olsa anayasal düzene ve Devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak,

*4857 Sayılı İş Kanununun maddeleri hükümlerince görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, (Kazanan adaylardan işe başlarken heyet raporu istenecektir.)

*Gerekli durumlarda mesai/vardiya yapabilir olmak,

*İlanda belirtilen pozisyon için erkek personel alınacaktır,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Askerlikle ilişiği olmamak (Tecilli, muaf veya yapmış olmak)

*G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

*Tercihen B sınıfı sürücü belgesi olması ve gerekli durumlarda araç kullanabilmek

*Başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak,

*Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatör belgesine sahip olmak,

*Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engeli bulunmamak,

*Gece çalışma şartlarına uygun olmak,

*Arazi çalışmasına bir engeli bulunmamak,

*Tercihen deneyim sahibi olmak,

*Kurumumuzca sözlü ve uygulama sınavı yapılacak olup; başarılı olan adaylar tercih edilecektir.

İlanda belirtilen pozisyon için uygun görülüp işe kabul edilmesi halinde; Personel TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirileceği Ilçe Şube Müdürlüğü sınırlarında ikamet edecektir. İhtiyaç halinde ilçeler arasında görev yeri değişikliği yapılabilir.