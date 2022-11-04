Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.

Tekirdağ'ın hem gelişmesi hem de nüfus artışının hızla yükselmesi,Tekirdağ büyükşehir belediyesinin personel ihtiyaçları oldukça arttırmış durumda.Personel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediye,2023 yılında da ilanlar verecek.

Özellikle emekli olan ve görevde yükselme sınavlarına girerek başarılı adayların yerlerinde boşlukların olacağını düşünürsek,belediye 2023 yılında da ciddi bir alım gerçekleştirecek.

Tekirdağ belediyesi büyükşehir oldu personel ihtiyacı arttı

Tekirdağ belediyesinin büyükşehir olması,personel ihtiyacını da doğurdu.Belediye 2023 yılında aşağıdaki kadrolara personel alımları gerçekleştirecek

İşçi kadrolarına

Temizlik personeli kadrolarına

Çevre düzenleme vb kadrolarına

Zabıta memuru kadrolarına

VHKİ kadrolarına

Memur statüsünde çalışacak kadrolarına

Teknikyen,tekniker kadrolarına

Harita mühendisi,planlama mühendisi gibi kadrolara

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Tekirdağ büyükşehir belediyesi Zabıta memuru gibi alanlara genelde lise mezunu personel alımı gerçekleştiriyor.Ancak ilgili depertmanlarına alacağı personelini ise genelde lisans mezunu olan adaylar içerisinden seçiyor.

Kurum genelde Zabıta memuru,sayaç okuma görevlisi,güvenlik görevlisi,inşaat mühendisi,makina mühendisi,inşaat teknikeri,elektrik ve elektronik mühendisi,harita tekniker,VHKİ personelleri başta olmak üzere birçok depertmanına personel alımları gerçekleştiriyor.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL?

Tekirdağ büyükşehir belediyesi de diğer belediyelerde de olduğu gibi çalışma şartları hemen hemen aynı.Özellikle kadrolu memur ve işçi statüsünde olan kişiler diğer tüm illerimizdeki belediyelerde nasıl bir sistem işleyişi var ise Tekirdağ için de geçerli.Belediyelerde çalışan personellerin maaşları bir memurun maaşı ne kadar da yine aynı.Mesela adliye de çalışan bir zabıt katibi 2019 yılında güncel olarak 3500 tl gibi bir maaş alıyorsa,belediyede de çalışan bir katip de aynı maaşı alıyor. Ancak belediyeler sürekli geçici işçi,taşeron işçi çalıştırdıkları için işçilerin maaşları değişkenlik gösterebiliyor.Bahsettiğimiz şekilde çalışan işçiler genelde asgari ücret alıyor.Tekirdağ çok gelişmiş ve büyük bir şehir.Memur olarak burada çalışmak bir fırsat.Memurunun sayıldığı,sevildiği bir ilimiz Tekirdağ, ayrıca İnsanları hoşgörülü ve iyi niyetli.Sabah 8.00 da başlayan mesai akşam 17.00 da sona eriyor.Özel ve acil bir durum olmadığında belediye haftasonları çalışmıyor.