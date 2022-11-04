Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.
Tekirdağ'ın hem gelişmesi hem de nüfus artışının hızla yükselmesi,Tekirdağ büyükşehir belediyesinin personel ihtiyaçları oldukça arttırmış durumda.Personel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediye,2023 yılında da ilanlar verecek.
Özellikle emekli olan ve görevde yükselme sınavlarına girerek başarılı adayların yerlerinde boşlukların olacağını düşünürsek,belediye 2023 yılında da ciddi bir alım gerçekleştirecek.
Tekirdağ belediyesi büyükşehir oldu personel ihtiyacı arttı
Tekirdağ belediyesinin büyükşehir olması,personel ihtiyacını da doğurdu.Belediye 2023 yılında aşağıdaki kadrolara personel alımları gerçekleştirecek
İşçi kadrolarına
Temizlik personeli kadrolarına
Çevre düzenleme vb kadrolarına
Zabıta memuru kadrolarına
VHKİ kadrolarına
Memur statüsünde çalışacak kadrolarına
Teknikyen,tekniker kadrolarına
Harita mühendisi,planlama mühendisi gibi kadrolara
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?
Tekirdağ büyükşehir belediyesi Zabıta memuru gibi alanlara genelde lise mezunu personel alımı gerçekleştiriyor.Ancak ilgili depertmanlarına alacağı personelini ise genelde lisans mezunu olan adaylar içerisinden seçiyor.
Kurum genelde Zabıta memuru,sayaç okuma görevlisi,güvenlik görevlisi,inşaat mühendisi,makina mühendisi,inşaat teknikeri,elektrik ve elektronik mühendisi,harita tekniker,VHKİ personelleri başta olmak üzere birçok depertmanına personel alımları gerçekleştiriyor.
TEKİRDAĞ BELEDİYESİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL?
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi GÜNCEL iş ilanları