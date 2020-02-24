TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 9 Engelli İşçi Personel Alımı yapacak, Teiaş bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 9 engelli büro personeli alımı yapılacaktır. Detaylar haberde...

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 9 Engelli İşçi Personel Alımı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 9 Engelli İşçi Personel Alımı yapacak, Teiaş bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 9 engelli büro personeli alımı yapılacaktır. Detaylar haberde...

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATININ ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI İÇİN YAPILACAK ELEMAN ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz işyerlerinin engelli kontenjan açıklarının kapatılması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 9 engelli eleman 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir.İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı işyeri, ili, unvanı ve sayısı aşağıda belirtilmiş olup işgücü talebine başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 02.03.2020 tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

BÜRO İŞÇİSİ

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak

2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

3.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

4.Öncelik Hakkına Sahip Olarak Başvuran Adaylar için Öncelik Durumunu Gösterir Belge

Sözlü Sınava Katılacak Adayların Belirlenmesi: İŞKUR tarafından Şirketimize bildirilen;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı adaynoter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin: www.teias.gov.tr

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