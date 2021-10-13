Tefenni Belediyesi personel alımı yapacak Belediye memur alımı işçi alımı iş başvurusu

Burdur İli Tefenni Belediye Başkanlığı 2 adet itfaiye eri alımı yapacak Tefenni Belediyesi memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alıyor

Burdur İli Tefenni Belediye Başkanlığından



DÜZELTME İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alınacak.

9 Memur, 11 Zabıta Memuru ve 11 İtfaiye Eri alımı için başvurular 11-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Tüm unvanlar için yazılı sınav 24 Kasım 2021 tarihinde, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için uygulamalı sınav aynı gün Tefenni Belediye Başkanlığı adresinde yapılacak. Tüm sınavlar saat 10:00'da başlayacaktır. Uygulamalı sınav ise aynı gün Saat: 14:30'da Tefenni Belediye Başkanlığı İdari Hizmet Binasında yapılacak.



07/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan tablodaki 3 sıra nolu satır aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Taban Puanı 3 İtfaiye

Eri GİH 11 2 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek KPSS P93 En az 60 puan



İlan olunur.