TEB Personel Alımı ve İş İlanları 2022

TEB Personel Alımı 2022, TEB İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, TEB İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, TEB bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve TEB personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

TEB İş İlanları

Oldukça köklü bir yerel banka olan TEB gelişimini devam ettirmekte, hep daha iyisi olmak için çaba sarf etmektedir. Artan taleplere cevap verebilmek için ise anlaşmalı eleman sitelerinde ilan yayınlamaktadır.

Kobi Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Finansal Raporlama Uzmanı

Bankacılık İşlemleri Yetkilisi

Finansal Kurumlar Uzmanı

Müşteri İlişkileri Yöneticisi/Yönetmeni

Kobi Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Organizasyonel Gelişim Uzmanı

Mali İşler Yöneticisi

Müşteri Temsilcisi

Bilgisayar Mühendisi

İlanlara başvurmak ve daha fazla Türk Ekonomi Bankası iş ilanı için tıklayın.

Lise ve üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara ise kariyer fırsatı sağlayan TEB çalışanlarını da eğitimlerle desteklemektedir. Hem çalışanlarına hem de ailelerine özel sağlık sigortası yaptırıyor olması da bir hayli önemlidir. TEB çalışanlarına verilen maaşlar ise 1.900’den başlayıp 100.000’e kadar çıkabilmektedir. Başvurulacak pozisyonlara göre aranan şartlar değişiklik gösterse dahi, genel başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

Başvuru yapacak olan adayın güler yüzlü ve dinamik olması,

Başvuru yapacak olan adayın iletişim ve ikna yeteneğinin yüksek olması vs.

Nasıl Başvurulur?

Eleman sitelerinde başvuruya açılmış olan pozisyon için aranan şartlar taşınıyor ise iş başvuru formu doldurularak, iş başvurusu gerçekleştirilebilir. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar ile mülakat için iletişim kurulacaktır. Ayrıca TEB internet sitesine üye olunup, özgeçmiş oluşturulabilir. Özgeçmişi bulunan adaylar ile başvurularına uygun olan açık pozisyonlarda iletişime geçilecektir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Gişe memuru

Finansman

Müfettiş

Müşteri ilişkileri yöneticisi

Müşavir avukat

Risk yöneticisi yardımcısı

Güvenlik Görevlisi

Stajyer

Pozisyonların Açıklamaları:

Gişe memuru: Temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan kişilerdir. Bu işlemlerden bazıları şunlardır: Hesap açma-kapama, para transferi, para çekme-yatırma, borç ödeme vs.

Temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan kişilerdir. Bu işlemlerden bazıları şunlardır: Hesap açma-kapama, para transferi, para çekme-yatırma, borç ödeme vs. Finansman: Çalıştığı kurumun mali hedeflerini belirlemekten ve bu mali hedefe ulaşmak için model geliştirip uygulayan ve bunu raporlayan kişilerdir.

Çalıştığı kurumun mali hedeflerini belirlemekten ve bu mali hedefe ulaşmak için model geliştirip uygulayan ve bunu raporlayan kişilerdir. Müfettiş: Banka şubelerinin denetiminden sorumlu olan kişilerdir. Denetlediklerin şubelerin raporlamasını yaparak geliştirmeye çalışırlar.

Banka şubelerinin denetiminden sorumlu olan kişilerdir. Denetlediklerin şubelerin raporlamasını yaparak geliştirmeye çalışırlar. Müşteri ilişkileri yöneticisi: Müşterilerden gelen şikayetlere anında çözüm getirmekle görevlendirilmiş kişilerdir. Müşterileri ürün, hizmet veya şirketle ilgili sorularını cevaplandırırlar.

Müşterilerden gelen şikayetlere anında çözüm getirmekle görevlendirilmiş kişilerdir. Müşterileri ürün, hizmet veya şirketle ilgili sorularını cevaplandırırlar. Müşavir avukat: Çalıştığı şirketi yasal konularda destekleyen ve şirketin yasal faaliyetlerinin denetimini sağlayan kişilerdir.

Çalıştığı şirketi yasal konularda destekleyen ve şirketin yasal faaliyetlerinin denetimini sağlayan kişilerdir. Risk yöneticisi yardımcısı: Çalıştığı şirketin karlılığı ve yararı için olası riskleri değerlendirmesini gerçekleştiren kişilerdir. Olası risklerin önlenmesinde etkili oldukları ve çalıştıkları kuruma riskin nasıl azaltılacağına ve nasıl aktarılacağına dair bilgi akışı sağlamaları açısından değerlendirildiklerinde oldukça büyük bir önem teşkil ettiklerine ulaşılabilir.

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: Hafta içi 09.00-17.00

Alım Yapılacak Şehirler: İstanbul, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, Samsun, Kastamonu, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum vs.