TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yardımcı Makinist Alımı Yapacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü toplamda 79 kişilik Yardımcı Makinist Alımı Yapacak TCDD Taşımacılık A.Ş. İş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Genel Müdürlüğümüze 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi sözleşmeli makinist(yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personelin açıktan ataması yapılacaktır.
08 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavına Katılma Şartları, sınavın şekli,
sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek
belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon
sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
1 - Giriş sınavına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu
ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi
Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaktır.
2 - Giriş sınavına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak,
c) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak;
c.1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi
alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik
dallarından birinden mezun olmak.
c.2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi,
raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı
sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun
olmak.
c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans
programından mezun olmak.
ç) Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş
puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak.
3 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin
edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
c) Tren makinist ehliyeti.
d) 3 adet vesikalık fotoğraf.
e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.
f) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı
beyan.
g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
ğ) İlanda istenilen diğer belgeler.
4 - İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada
sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi
şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca
onaylanabilir.
5 - Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı
duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir.
Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına
geçen başvurular dikkate alınmaz.
6 - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde
yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen
şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
7 - Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını
geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile
sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik
ortamda bildirilir.
8 - Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine
ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren
otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.
9 - Giriş sınavının yazılı kısım soruları aşağıdaki konulardan oluşur:
a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG).
b) Manevra ve sürüş uygulamaları.
c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.
ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale.
d) Türkçe dil ve anlatım.
10 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
11 - Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı
sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı
kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi
ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca
sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik
ortamda bildirilecektir.
12 - Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel
Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam
yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar
başarılı sayılacaktır.
13 - Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her
birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve
sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik
ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.
14 - Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan
edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas
belgeleri teslim etmeleri istenilecektir.
15 - Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz
süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya
yazılı olarak bildirilecektir.
16 - Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı
son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.
17 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara
daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.
18 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
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