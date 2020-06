TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yardımcı Makinist Alımı Yapacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü toplamda 79 kişilik Yardımcı Makinist Alımı Yapacak TCDD Taşımacılık A.Ş. İş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL ALIMI DUYURUSU



Genel Müdürlüğümüze 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye

tabi sözleşmeli makinist(yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet

Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli

Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personelin açıktan ataması yapılacaktır.

08 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavına Katılma Şartları, sınavın şekli,

sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek

belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon

sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

1 - Giriş sınavına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu

ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi

Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaktır.

2 - Giriş sınavına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak,

c) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak;

c.1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi

alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik

dallarından birinden mezun olmak.

c.2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi,

raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı

sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun

olmak.

c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans

programından mezun olmak.

ç) Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş

puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak.

3 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Tren makinist ehliyeti.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.

f) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı

beyan.

g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ğ) İlanda istenilen diğer belgeler.

4 - İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada

sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi

şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca

onaylanabilir.

5 - Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı

duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir.

Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına

geçen başvurular dikkate alınmaz.

6 - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen

şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

7 - Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını

geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla

aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile

sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek

suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik

ortamda bildirilir.

8 - Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine

ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren

otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

9 - Giriş sınavının yazılı kısım soruları aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG).

b) Manevra ve sürüş uygulamaları.

c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.

ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale.

d) Türkçe dil ve anlatım.

10 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

11 - Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı

sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı

kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi

ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca

sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik

ortamda bildirilecektir.

12 - Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel

Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam

yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar

başarılı sayılacaktır.

13 - Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her

birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve

sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik

ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

14 - Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan

edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas

belgeleri teslim etmeleri istenilecektir.

15 - Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün

içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz

süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya

yazılı olarak bildirilecektir.

16 - Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı

son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.

17 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar

için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından

daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara

daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

18 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulacaktır.