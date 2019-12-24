TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 263 İşçi Alımı Yapacak

İLANIMIZ 26.12.2019 TARİHİNDE İŞKURDA İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR.

Şirketimiz işyerlerine Makinist İşçi olarak işe alınacak 79 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınav TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir).

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

8- “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)

MAKİNİST İŞÇİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar, yapılacak sözlü sınavda kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Makinist İşçi adaylarından tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Karara esas görüntüleme, laboratuvar sonuçları ve fiziki muayene bulgularının ilgili bölüme yazılması; sağlık kurulu raporunda; odyometri (işitme) testine ilişkin bilgiler veya test sonucu, göz muayenesine ilişkin bilgiler, "Tren Makinisti olarak çalışır." ibaresi, Emniyet Kritik Görevlerde çalışanlar için "(A) veya (B) gurubunda çalışır." ibaresinin bulunması zorunludur.

3- Yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

Şirketimiz işyerlerine Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

TEZGAH MAKİNE VE TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat işçileri için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

irketimiz işyerlerine Lokomotif Tamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde belirtilecek tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

LOKOMOTİF TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan lokomotif tamircilerinden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

MAKİNE MONTAJ İŞÇİSİ (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Lokomotif Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine

Elektronik Teknolojisi

Elektrik

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Mekatronik

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Lokomotif Tamircisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müd

3

Lokomotif Tamircisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Çatalağzı Depo Müd.

1

Lokomotif Tamircisi

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müd.

1

Lokomotif Tamircisi

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Uşak Depo Müd.

1

Lokomotif Tamircisi

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Soma Depo Müd.

2

Lokomotif Tamircisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müd.

3

Lokomotif Tamircisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd.

Elazığ Depo Müd.

3

Lokomotif Tamircisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Van Depo Müdürlüğü

1

Lokomotif Tamircisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

İskenderun Depo Müd.

1

Lokomotif Tamircisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Mersin Depo Şefliği

1

Lokomotif Tamircisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Konya Depo Müd.

2

Lokomotif Tamircisi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Mdr.

2

Lokomotif Tamircisi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Tavşanlı Depo Müd.

2

TOPLAM

23 KİŞİ

Şirketimiz işyerlerine elektrikçi olarak işe alınacak 27 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu

ELEKTRİKÇİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan elektrikçilerden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

ELEKTRİKÇİ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Elektrikçi

İstanbul Araç Bakım Servis Müd.

Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü

1

Elektrikçi

İstanbul Araç Bakım Servis Müd.

Halkalı Vagon Bakım Atölye

Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Ankara Vagon Bakım Atölye

Müdürlüğü

3

Elektrikçi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Kayseri Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Karabük Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

İzmir Araç Bakım Servis Müd.

Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Elektrikçi

İzmir Araç Bakım Servis Müd.

Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

İzmir Araç Bakım Servis Müd.

Bandırma Depo Şefliği

1

Elektrikçi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Kars Depo Şefliği

2

Elektrikçi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Divriği Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Erzurum Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Malatya Araç Bakım Servis Müd.

Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü

3

Elektrikçi

Malatya Araç Bakım Servis Müd.

Tatvan Depo Şefliği

2

Elektrikçi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

İskenderun Depo Müdürlüğü

1

Elektrikçi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Elektrikçi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.

Tavşanlı Depo Müd.

2

Elektrikçi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.

Burdur Depo Şefliği

1

Toplam 27 Kişi

Şirketimiz işyerlerine MotorTamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr tarihine kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

MOTOR TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan motor tamircilerinden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

ALIŞITIRICI MONTÖR (İçten Ateşlemeli Motorlar)( Deniz ve Uçak Motorları Hariç) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Motor Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Otomotiv Teknolojisi

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Motor Tamirciliği

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müd.

2

Motor Tamirciliği

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müd.

2

Motor Tamirciliği

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü

2

Motor Tamirciliği

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Denizli Depo Şefliği

1

Motor Tamirciliği

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Samsun Depo Müdürlüğü

2

Motor Tamirciliği

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Kars Depo Müdürlüğü

2

Motor Tamirciliği

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Malatya Lokomotif Bakım Atl Müd.

1

Motor Tamirciliği

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Elazığ Depo Md.

2

Motor Tamirciliği

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Van depo Müdürlüğü

1

Motor Tamirciliği

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Adana Lokomotif Bakım Atölye Müd.

1

Motor Tamirciliği

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Mersin Depo Müdürlüğü

1

Motor Tamirciliği

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Mdr.

2

Motor Tamirciliği

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Tavşanlı Depo Müdürlüğü

3

Motor Tamirciliği

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Burdur Depo Şefliği

1

TOPLAM

23 KİŞİ

Şirketimiz işyerlerine Vagon İmal ve Tamircisi olarak işe alınacak 52 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

VAGON İMAL VE TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Vagon İmal ve Tamircileri tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

NEZARETÇİ VE USTABAŞI (MAKİNE VE METAL MAMULLER İMALATI) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı:Vagon İmal ve Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine

Elektrik,

Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler Makine, Raylı Sistemler Elektrik Elektronik

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Mekatronik

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

İstanbul Araç Bakım Servis Müd.

Kapıkule Vagon Bakım Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Ankara Vagon Bakım Atölye Müd.

4

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Çatalağzı Vagon Bakım Atölye Müd.

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Çankırı Depo Müdürlüğü

3

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Yeşilhisar Vagon Bakım Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Boğazköprü Vagon Bakım Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü

3

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Soma Depo Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

3

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

6

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Sivas Araç Bakım Servis Müd.

Kars Depo Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

4

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Elazığ Depo Müdürlüğü

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Van Depo Müdürlüğü

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

İskenderun Vagon Bakım Atölye Müd.

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Mersin Depo Şefliği

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Adana Araç Bakım Servis Müd.

Payas Vagon Bakım Şefliği

1

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Afyonkarahisar Vagon Bakım Atl. Mdr

3

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Tavşanlı Depo Müdürlüğü

2

Vagon İmal ve Tamir İşçisi

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Burdur Depo Müdürlüğü

1

TOPLAM

52 KİŞİ

Şirketimiz işyerlerine KAYNAKÇI olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7- “Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)”

8- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

KAYNAKÇI ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan kaynakçılardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Kaynakçı) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Herhangi birinden Mezun Olmak

“Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010–3)” veya “12UY0053–3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) belgesi” istenecektir.

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Kaynakçı

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Ankara Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Kaynakçı

Ankara Araç Bakım Servis Müd..

Çatalağzı Vagon Bakım Atl Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Çankırı Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Ankara Araç Bakım Servis Müd.

Karabük Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

İzmir Araç Bakım Servis Müd

Soma Depo Şefliği

1

Kaynakçı

Sivas Araç Bakım Servis Müd

Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Sivas Araç Bakım Servis Müd

Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Kaynakçı

Sivas Araç Bakım Servis Müd

Kars Depo Şefliği

1

Kaynakçı

Malatya Araç Bakım Servis Müd.

Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

3

Kaynakçı

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Elazığ Depo Müdürlüğü

2

Kaynakçı

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Tatvan Depo Şefliği

1

Kaynakçı

Malatya Araç Bakım Servis Müd

Van Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Adana Araç Bakım Servis Müd

Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

2

Kaynakçı

Adana Araç Bakım Servis Müd

İskenderun Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Adana Araç Bakım Servis Müd

İskenderun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Adana Araç Bakım Servis Müd

Gaziantep Depo Müdürlüğü

1

Kaynakçı

Adana Araç Bakım Servis Müd

Payas Vagon Bakım Şefliği

1

Kaynakçı

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Afyonkarahisar Vagon Bakım Atl. Mdr.

3

Kaynakçı

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Tavşanlı Depo Müdürlüğü

2

TOPLAM

29 KİŞİ

Şirketimiz işyerlerine Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü olarak işe alınacak 1 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

6- Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

VİNÇ OPERATÖRÜ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2- Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü adaylarından tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu vinç operatörü olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ İLANINA (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü) BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak

Unvan

Bağlı Olduğu İşyeri

İşyeri

Alınacak Kişi Sayısı

Vinç Operatörü

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Müd

1

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