TCDD Taşımacılık A.Ş. 214 kamu personel alımı İŞKUR başvuruları alınmaya başlandı. TCDD personel alımı İŞKUR ilanları başvurusu nasıl yapılacak. Adayların izleyeceği yol adım adım şeklinde yazımızda derledik.

TCDD 214 Kamu Personel Alımı İŞKUR Başvurusu Nasıl Yapılacak TCDD Taşımacılık A.Ş. 214 kamu personel alımı İŞKUR başvuruları alınmaya başlandı. TCDD personel alımı İŞKUR ilanları başvurusu nasıl yapılacak. Adayların izleyeceği yol adım adım şeklinde yazımızda derledik. TCDD 214 kamu personel alımı 9 alanda yapıyor. Alımı yapılacak personeller için ülke geneli veya bölge genelinden başvuru kabul ediliyor. Alımı yapılacak alanlar ve başvuru unvanları şöyle;

İmalat işçiliği, lokomotif-motor-vagon imal ve tamircisi, elektrikçi, kaynakçı, elektronik işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü alacak.

TCDD yukarıdaki ilan dışında 21 eski hükümlü ve 11 engelli daimi kamu işçi alımı temini de yapacak. TCDD Taşımacılık A.Ş. Devlet Personel Alımı İŞKUR İlanları Başvuru Şekli

TCDD ilanına başvuru yapacak adaylar öncelikle Türkiye İş Kurumuna şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Giriş yapan adaylar iş yeri unvan yerine TCDD yazarak ara tuşuna basması gerekiyor. Gelen ilanı açarak başvuru koşullarını incelemesi gerekiyor.