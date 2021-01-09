T.C. İçişleri Bakanlığı 1.772 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacak.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.



A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin unvan ve boş pozisyonlarının dağılımı



1) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI EK-1/a

POZİSYON UNVANI ARŞİV UZMANI AVUKAT ÇÖZÜMLEYİCİ PROGRAMCI BÜRO PERSONELİ DESTEK PERSONELİ MÜHENDİS TEKNİKER ŞEHİR PLANCISI ŞOFÖR BİLGİSAYAR HARİTA MAKİNE ELEKTRİK

ELEKTRONİK HARİTA KPSS PUAN TÜRÜ KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSSP94 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP3 POZİSYON SAYISI 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 TOPLAM 21





2) BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI EK-1/b

İLİ AVUKAT MÜHENDİS PROGRAMCI TEKNİKER TEKNİSYEN BÜRO PERSONELİ ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ BİLGİSAYAR ELEKTRİK- ELEKTRONİK ÖNLİSANS ÖNLİSANS (BİLGİSAYAR) LİSE (ELEKTRİK

ELEKTRONİK) LİSANS ÖNLİSANS ÖNLİSANS

(Çağrı Merkezi Hizmetleri

Bölümü Mezunu) LİSANS ÖNLİSANS

(Diğer) KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSS94 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSSP3 KPSSP93 ADANA - - - - - - 2 - 5 3 2 ADIYAMAN - - - 1 - - - - 5 11 6 AFYONKARAHİSAR - - - - - - 1 3 5 7 4 AĞRI - - - 1 1 1 - 2 5 10 5 AKSARAY - 1 - - - - - 2 3 6 3 AMASYA - - - - - - 1 - 2 2 1 ANKARA - 1 - - - - 8 - 60 13 7 ANTALYA - - - - - 2 - - 20 13 7 ARDAHAN - - - - - - - 2 2 3 1 ARTVİN - 1 - - - - - 2 2 4 2 AYDIN - - - - - 2 2 - 7 3 1 BALIKESİR - - - - - - 2 3 5 5 2 BARTIN - - 1 - - - - - 1 2 1 BATMAN - - - 1 - 1 - - 8 13 6 BAYBURT - - - - - 1 - 2 3 2 1 BİLECİK - - - - - 1 - - 2 2 1 BİNGÖL - - - - - - - - 2 5 2 BİTLİS - - - 1 - - - - 5 5 2 BOLU - - - - - 1 - - 2 3 2 BURDUR - - 1 - - - - - 3 3 2 BURSA - - - - - - 1 2 6 4 2

İLİ AVUKAT MÜHENDİS PROGRAMCI TEKNİKER TEKNİSYEN BÜRO PERSONELİ ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ BİLGİSAYAR ELEKTRİK- ELEKTRONİK ÖNLİSANS ÖNLİSANS (BİLGİSAYAR) LİSE (ELEKTRİK

ELEKTRONİK) LİSANS ÖNLİSANS ÖNLİSANS

(Çağrı Merkezi Hizmetleri

Bölümü Mezunu) LİSANS ÖNLİSANS

(Diğer) KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSS94 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSSP3 KPSSP93 ÇANKIRI - - - - - - - - 2 4 2 ÇORUM - - - - - - - 2 4 5 3 DENİZLİ - - - - - - - - 5 4 2 DİYARBAKIR - - - - - - 1 - 25 29 13 DÜZCE - - - - - - - - 2 1 1 EDİRNE - - 1 - - 1 - 2 - - - ELAZIĞ - - - 1 - - - - 5 9 5 ERZİNCAN - - - 1 - 2 1 - 2 3 1 ERZURUM - - - 1 - - 1 - - - - ESKİŞEHİR - - - - - 1 - 1 20 7 3 GAZİANTEP - 1 - - - - 4 4 40 13 7 GİRESUN - - - - - - - 2 5 6 3 GÜMÜŞHANE - - - - - 2 - - 2 2 1 HAKKARİ - - - - - 2 - - - - - HATAY - - - - - - 2 - 2 3 2 IĞDIR - - - 1 - 1 - 2 2 5 3 ISPARTA - - 1 - - - - - 1 1 1 İSTANBUL - 1 1 - - 2 8 75 350 34 16 İZMİR - - - - 2 - 8 - 5 4 2 KAHRAMANMARAŞ - - 1 - 1 - - - - - - KARABÜK - - 2 - - - - - - 1 - KARAMAN - - - - - - - 3 - - - KARS 1 1 - - - - - 2 2 4 2 KASTAMONU - - - - - - - 2 2 3 2 KAYSERİ - - - - - - - - 5 3 2 KIRIKKALE - - - - - - - - 3 6 3 KIRKLARELİ - - 1 - - - - - 2 1 - KIRŞEHİR - - - - - - - - - 1 - KİLİS - - - - - - 1 - 3 6 3 KOCAELİ 1 - 1 - - - 2 - 10 12 6 KONYA - - 1 - - - - - 15 5 2 KÜTAHYA - - - - - - - - 2 4 2 MALATYA - - - 1 - - 1 - 5 10 5 MANİSA - - 1 - - - - 3 6 11 6 MARDİN - - 1 1 - - 2 3 5 6 3 MERSİN - - - - - - - - 10 11 5 MUĞLA - - - - - - 2 - 5 7 3 MUŞ 1 - 1 1 - - - - 2 5 3 NEVŞEHİR - - - - - - - - 4 3 1 NİĞDE - - - - - - - 2 2 5 2 ORDU - - - - - - - - 8 5 3 OSMANİYE - - 1 - - - - - 3 5 3 RİZE - - - - - - - 3 3 6 3 SAKARYA - - 1 - - - 1 - 2 3 1 SAMSUN - - 1 - - - - - 3 1 - SİİRT - - - 1 - - - - 2 3 2 SİNOP - - - - - - - - 2 3 2 SİVAS - - - - - - - - 2 - - ŞANLIURFA - - 1 1 - - 3 4 10 3 2

İLİ AVUKAT MÜHENDİS PROGRAMCI TEKNİKER TEKNİSYEN BÜRO PERSONELİ ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ BİLGİSAYAR ELEKTRİK- ELEKTRONİK ÖNLİSANS ÖNLİSANS (BİLGİSAYAR) LİSE (ELEKTRİK

ELEKTRONİK) LİSANS ÖNLİSANS ÖNLİSANS

(Çağrı Merkezi Hizmetleri

Bölümü Mezunu) LİSANS ÖNLİSANS

(Diğer) KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSS94 KPSSP3 KPSSP93 KPSSP93 KPSSP3 KPSSP93 ŞIRNAK - - - 1 - 1 - 15 5 13 6 TEKİRDAĞ - - - - - - 2 - 5 9 4 TOKAT - - - - - - - 2 4 3 1 TRABZON - - - - - - 5 4 - - - TUNCELİ - - 1 1 - 1 - 2 10 3 2 UŞAK - - - - - - - - 2 3 1 VAN - - - 1 - 1 1 3 20 21 11 YALOVA - - - - - 1 1 - 3 3 2 YOZGAT - - - - - - - - 3 3 2 ZONGULDAK - - - - - - - - 5 1 1 TOPLAM 3 6 19 16 4 24 63 154 800 441 221 25 217 1462 GENEL TOPLAM 1.751





B) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI İLE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ İL GRUPLARINA GÖRE BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİNE AİT TABLO



Ek-2

SIRA NO BAĞLI BULUNAN İLLER BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ)

SINAV YERİ 1. BÖLGE ANKARA BAKANLIK MERKEZ 2. BÖLGE ANKARA, ESKİŞEHİR, KONYA, AKSARAY, KIRIKKALE, KAYSERİ, YOZGAT, NEVŞEHİR, BOLU, ÇANKIRI, ZONGULDAK, BİLECİK, BARTIN, KARABÜK, KIRŞEHİR ANKARA 3. BÖLGE İSTANBUL, KOCAELİ, TEKİRDAĞ, YALOVA, SAKARYA, EDİRNE, DÜZCE, KIRKLARELİ İSTANBUL 4. BÖLGE MANİSA, İZMİR, AFYONKARAHİSAR, MUĞLA

BALIKESİR, AYDIN, BURSA, DENİZLİ, BURDUR, KÜTAHYA, UŞAK, ISPARTA İZMİR 5. BÖLGE ANTALYA, MERSİN, KİLİS, OSMANİYE, ADANA, NİĞDE, HATAY, KARAMAN, KAHRAMANMARAŞ ANTALYA 6. BÖLGE DİYARBAKIR, VAN, ŞIRNAK, BATMAN, AĞRI, MARDİN, IĞDIR, BİTLİS, SİİRT, HAKKÂRİ MARDİN 7. BÖLGE GAZİANTEP, ŞANLIURFA, ADIYAMAN, MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, MUŞ, BİNGÖL ŞANLIURFA 8. BÖLGE ORDU, ÇORUM, TOKAT, KASTAMONU, SİNOP, AMASYA, SAMSUN, SİVAS SAMSUN 9. BÖLGE GİRESUN, RİZE, KARS, ARTVİN, ERZİNCAN, TRABZON, BAYBURT, ARDAHAN, GÜMÜŞHANE, ERZURUM TRABZON

C) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET Ek-3

UNVAN HİZMET YILI İNGİLİZCE DÜZEYİ ÜCRETİ AVUKAT a) 5 yıldan az olanlar - 5.310,51 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 5.442,83 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 5.565,10 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 5.697,18 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 5.862,18 MÜHENDİS,

ŞEHİR PLANCISI a) 5 yıldan az olanlar - 5.812,65 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 5.944,72 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 6.076,71 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 6.208,84 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 6.373,86 ARŞİV UZMANI a) 5 yıldan az olanlar - 3470,68 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3619,53 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3761,89 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3910,79 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 4076,9 DESTEK PERSONELİ a) 5 yıldan az olanlar - 3.254,50 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.304,22 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.353,63 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.403,91 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 3.453,63 BÜRO PERSONELİ En az önlisans mezunu olanlar a) 5 yıldan az olanlar - 3.470,28 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.619,65 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.762,24 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.910,21 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 4.077,03 Diğerleri a) 5 yıldan az olanlar - 3.403,91 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.503,73 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.603,09 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.729,45 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 3.928,25 ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ En az önlisans mezunu olanlar a) 5 yıldan az olanlar - 3.470,00 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.620,00 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.762,00 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.910,00 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 4.077,00 Diğerleri a) 5 yıldan az olanlar - 3.404,00 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.504,00 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.603,00 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.729,00 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 3.928,00 TEKNİSYEN a) 5 yıldan az olanlar - 3.646,57 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 3.746,01 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 3.845,40 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 3.944,83 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 4.044,22 TEKNİKER a) 5 yıldan az olanlar - 4.384,46 b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar - 4.533,28 c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar - 4.682,11 d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar - 4.847,51 e) 20 Yıldan Fazla Olanlar - 5.012,82 UNVAN HİZMET YILI İNGİLİZCE DÜZEYİ ÜCRETİ ÇÖZÜMLEYİCİ 5 Yıldan fazla A-B 5.989,48 C 5.756,13 D 5.626,39 3-5 yıl A-B 5.548,36 C 5.360,19 D 5.279,25 1-3 yıl A-B 5.069,77 C 4.912,58 D 4.829,01 0-1 yıl A-B 4.348,30 C 4.151,20 D 4.045,05 UNVAN HİZMET YILI İNGİLİZCE DÜZEYİ ÜCRETİ PROGRAMCI 5 Yıldan fazla A-B 5548,36 C 5360,19 D 5331,22 3-5 yıl A-B 5331,22 C 5095,83 D 5017,51 1-3 yıl A-B 4860,24 C 4671,53 D 4566,27 0-1 yıl A-B 4257,33 C 4045,05 D 3938,87 * Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2020 yılı Temmuz ayına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI



A-GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)



B) ORTAK ŞARTLAR

Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Şehir Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C) ÖZEL ŞARTLAR

1-AVUKAT :

a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.



2-ARŞİV UZMANI

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitilmiş olmak.



3-MÜHENDİS:

A-Elektrik- Elektronik Mühendisi :

Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

B-Makine Mühendisi :

Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

C-Bilgisayar Mühendisi :

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Ç-Harita Mühendisi :

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,



4-ÇÖZÜMLEYİCİ

a-En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

b-C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

c-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.



5-ŞEHİR PLANCISI

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.



6-PROGRAMCI:

a- İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.



7-BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunları İçin

a- Lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin

a- Ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.



8-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ

Lisans Mezunları İçin

a- Lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)

a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.



9-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)

a- Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b-Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi

(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,



10-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak,



11-DESTEK PERSONELİ (Şoför)

Lise mezunu olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

D) BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Giriş(sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

8-Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı ve Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların YDS belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13-Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

14-Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

15-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

16-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

17-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.



F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra,

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların tercih ettikleri İl Valiliklerince oluşturulan İl Sınav Komisyonlarınca sınav modülü üzerinden adayların sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. İlgili Sınav Komisyonlarınca başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde(mesai saatleri içerisinde) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için İşlemler Şubesi Müdürlüğü ile, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için tercih ettiği Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçip, başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden veya fax yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

G) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları gerçekleştirilecektir.



Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI

1-Avukat pozisyonu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,

2-Mühendis pozisyonu için;

a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar

ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,

b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik, Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından,

c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,

d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri, Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,

3-Çözümleyici pozisyonu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından,

4-Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,

5-Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,

6-Programcı pozisyonu için; Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,

7-Tekniker pozisyonu için;

a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,

b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

8-Büro Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonu için; Temel Kavramlar ve Ölçme, Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

10- Çağrı Karşılama Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

11- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.



H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.

Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.



I) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.



J) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri ilgili Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen süre (2 iş günü) içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.



K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğraf (CD ortamında),

4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

5-2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,

6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği,

7-Programcı veya Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylardan; YDS (en az D düzeyinde) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

8-Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan; sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği,

9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,

10-http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

Giriş(sözlü) sınav sonuçları Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için İşlemler Şubesi Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için iş talep formunda tercih ettikleri ilin il yazı işleri müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.



L) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların İş Talep Formunda tercih ettikleri Valilik İ1 Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.



M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.



N) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.