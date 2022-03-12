Tat Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Tat Personel Alımı 2022, Tat İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Tat İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Tat bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Tat personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Tat İş İlanları

Yıllar içinde teknolojiyi de yakından takip eden Tat Gıda dijital dönüşümünü en sağlıklı şekilde yapmıştır. Zaman zaman iş ilanlarına çıkan şirket, kadrosunu devamlı geliştirerek genişlemeyi hedef almıştır. 5 faklı lokasyonda faaliyet yürüten şirket, dönemsel olarak 2.000’i aşan çalışana ulaşmaktadır. Personelleri arasında ödüllendirme sistemi ve performansa dayalı ilerleme olanağı sunan şirket, ücret ve yan faydaları da bu kapsamda geniş tutmaktadır.

Üretim Mühendisi

Teknik İşler Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Üretim Sorumlusu

Tat Gıda, görev, kademe, pozisyon gereği çalışanlarına araç tahsisi, akaryakıt desteği, GSM hattı, cep telefonu desteği, check-up, ferdi kaza sigortası gibi yan fayda olanakları sağlamaktadır. Personel taşıma servis hizmeti veya servis olmayan yerler için de yol parası yardımı sağlamaktadır. Daha pek çok çözümü ile birlikte Tat Gıda personel memnuniyetine de en az müşteri memnuniyeti kadar önem vermektedir.

Nasıl Başvurulur?

Tat Gıda iş başvurusu yapmak için iki seçenek bunuyor:

Firmanın kendi sitesini ziyaret ederek Kariyer Fırsatları sayfasına gidebilirsiniz. Burada açık pozisyonları görüp başvuru yapabilirsiniz. Ya da genel başvuru yapabilirsiniz.

İkinci olarak kariyer.net platformunu kullanarak da başvuru yapabilirsiniz.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Satış Yöneticisi,

Ar-ge Mühendisi,

Üretim İşçisi.

Pozisyon Açıklamaları:

Satış Yöneticisi: Şirketin ürünlerinin satış politikalarının belirlenmesinde, satış faaliyetlerinin arttırılmasında, etkinliklerde tanıtımların yapılmasında görev almak.

Ar-ge Mühendisi: Şirket politikaları doğrultusunda yeni ürün geliştirme, ürünlerin satışlarının arttırılması için proje geliştirme ve hedeflere ulaşma noktasında sorumluluk alma.

Üretim İşçisi: Şirketim üretim faaliyeti yürüttüğü fabrikalarında markanın kategorilerindeki ürünlerin üretilmesi aşamasında görev alma.

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cumartesi 08:30 – 18:00. Pazar günleri tatil. Üretim noktaları gibi alanlarda vardiyalı çalışma sistemi takip edilmektedir.

Alım Yapılacak Şehirler: Bursa, İstanbul.