Tarım Bakanlığı 50 KPSS ile 2347 Memur Alımı Yapıyor iŞ İLANLARI İŞ BAŞVURUSU VE BAŞVURU FORMU BURADA

Tarım Bakanlığı mülakatsız 1067 memur alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 1067 memur alımı yapacağını duyurdu. 50 KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuruya dair bilgiler yazımızda.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

- Adayların, bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

- Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

LİSE MEZUNU KADROLAR

LİSE NİTELİK KODU 2009 NE DEMEK?

ÖN LİSANS MEZUNU KADROLAR

ÖN LİSANS NİTELİK KODLARI

LİSANS MEZUNU KADROLAR

LİSANS NİTELİK KODLARI

TERCİHLER BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımı tercihleri başladı. Tercihler ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Tercih yapmak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini yapması ve 20 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

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