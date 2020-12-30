Tarım Bakanlığı 2021 KPSS'siz personel (işçi) alımı başladı!

Tarım Bakanlığı KPSS'siz personel (işçi) alımı başladı. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler... Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine çeşitli kadrolarda KPSS şartsız kamu personel alımı başladı. Kurum bünyesine farklı illerde yapılacak alımlarda herhangi bir KPSS şartı aranmadan işçi alımı gerçekleştirilecek.
Alımlarda şartlar kadroya göre değişecek.
Tarım Bakanlığı 826 işçi alımı kadroları ve illeri belirlendi.
İşte Tarım Bakanlığı'ının alım yapacağı iller;
Ankara, Eskişehir, Isparta, Aydın, İzmir, Samsun, Niğde, Tekirdağ, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Kırklareli, Trabzon, Yalova, Afyon, İstanbul, Ordu, Balıkesir, Adana, Erzincan, Ardahan, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Antalya, Bolu, Hatay, Giresun, Denizli, Çorum, Çanakkale, Burdur, Van, Tokat, Kocaeli, Mersin, Erzurum, Elazığ, Bursa, Muğla, Edirne, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Adıyaman. (HER KADRO HER İLDE BULUNMUYOR)
Tarım Bakanlığı işçi alımı yapacağı kadrolar şu şekilde:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
Alımlar kamu işçisi statüsünde olacak. Toplam alım sayısı 826 kişi olacak.
TARIM BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?
Tarım Bakanlığı işçi alımı başvurusu için; https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidip İŞYERİ UNVANI yazan yere TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI yazın. Aynı bizim gibi yazın ve başka yere dokunmadan ARA tuşuna basın. İlanlar karşınıza çıkacaktır.
İlinizde olan ilanları bulmak için ise İL yazan yerde ilinizi seçin.
Kurum kura çekimini 16 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00’da yapacak. Kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak.
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