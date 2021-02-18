Talas Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Talas Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Talas Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..
Talas Belediyesi Personel Alımı
Talas Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları
TALAS BELEDİYESİNİN ŞUANDA AKTİF BİR İLANI BULUNAMADI.TALAS BELEDİYESİ İLAN YAYINLANDIĞINDA SAYFAMIZDAN DETAYLAR PAYLAŞILACAKTIR.LÜTFEN FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN VE EN YENİ İLANLARDAN İLK ÖNCE SİZİN HABERİNİZ OLSUN FACEBOOK:
Talas Belediyesi Personel Alımı
Talas Belediyesi Yatırımlarını bu misyon doğrultusunda şekillendiren belediye, yatırım alanlarında ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Develi Belediyesi’nin, yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir. Belediye yetkililerinin işçi memur personel alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağını belirtmesi üzerine personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapacakları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını, açık kadro ve pozisyonlar adaylardan istenilenilen nitelik ve özellikleri belirlemek adına personel adaylarına kurumun insan kaynakları birimi tarafından mülakat yapılacağı öngörülmektedir. Ösym tarafınca yapılan Kpss sınavı, geçmiş olduğumuz yıllarda zorluk derecesi normal seviyedeydi. Günümüzdeyse mezun sayısının fazla olması nedeniyle Talas Belediyesi memur işçi personel alımı sayıca az olup, sınavda sorulan soruların da zorluk derecesi daha fazla artmıştır. Bu nedenle birçok aday Kpss sınavında P3 puan türünden en az 70 almak için mücadele vermektedir. Talas Belediyesi memur alımları ile belirlediğiniz kariyer hedefine ulaşmanız mümkün. P3 puanınız en az 70 ve üzeriyse siz de ÖSYM tarafından açılan tercihlerde, belediyeye başvuru yapabilirsiniz. Tabi yeni eklenen sistemsel bir detayla, Kpss puanınız iyi de olsa mülakattan geçemezseniz devlet memuru olamıyorsunuz. Talas Belediyesi ise işe alımlarda mülakata ve iş için uygun kişi seçmeye işinin ehli olmasına önem vermektedir. Belirli bir tarih ve saat belirlendikten sonra, kurum tarafından adaylar mülakata çağrılır. 15 gün sonra da mülakat sonuçları açıklanır ve aday, bu sözlü sınavı geçerse devlet memuru olmaya hak kazanır.
Talas Belediyesi İş İlanları
Talas ilçesini Kayseri’nin yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Talas Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.
Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar
- Zabıta
- Temizlik İşleri Görevlisi
- Şoför
- Güvenlik
- Park ve Bahçe İşçisi
- İşçi
- Memur
- Arşivci
- İtfaiye eri
Talas Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Talas'ı ve dolayısıyla Kayseri’nin gelişmesini sağlama hedefinde olan Talas Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye karar vermiştir.
Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.
Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.