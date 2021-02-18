Talas Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Talas Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Talas Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Talas Belediyesi Personel Alımı

Talas Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

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Talas Belediyesi Personel Alımı

Talas, Orta Asya'da eski bir Türk Şehri'nin de adı olup, o şehirde yaşayan boylardan birinin Selçuklular zamanında gelerek bu bölgeye yerleşmesiyle birlikte, bölgenin bu adı aldığı düşünülmektedir. 1180 yılında Talas’ın 500 hanelik bir Türk köyü olduğu, kaynaklarda belirtilmektedir. Bölge tarih boyunca sırasıyla: M.Ö (1500–510 ) yılları arasında Mazakların, M.Ö( 510–335) yılları arasında Kapadokyalıların egemenliğinde iken, M.Ö 335 yılında İskender’in istilasına uğramıştır. M.Ö( 312–37) yılları arasında Kayrusların, M.Ö 37 yılından sonra M.S.1127 yılına kadar önce Romalıların sonra da Bizanslıların yönetiminde kalmıştır. 1127 yılında bölge Danişmentlerin eline geçmiştir. 1169 yılında Anadolu Selçukluların idaresine geçen bölge, 1243’de Moğol istilasına uğramıştır. Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonra, önce Eratna sonrada Kadı Burhaneddin Devleti’nin yönetimine giren bölge 1398 yılında Kadı Burhaneddin’in ölümüyle Osmanlı yönetimine bağlanmıştır. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Karamanoğullarının hâkimiyetine, 1467 yılında tekrar Osmanlıların egemenliğine girmiştir. 1510 yılından itibaren İran Hükümdarı Şah İsmail’in baskısına maruz kalan Ermenilerden bir kısmı (80–90 hane kadarı) Talas çevresine yerleştirilmiş ise de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müteakiben bu yöredeki Rumlar Yunanistan’a, Ermeniler de muhtelif ülkelere göç etmişlerdir. 1907 öncesi Kayseri Livasına bağlı bir kasaba iken, 1907’de belde teşkilatı kurulmuş ve 1911’de Kayseri’ye bağlı bir bucak olmuştur. 1987’de, 3392 Sayılı Kanunla ilçe olmuştur.

Talas Belediyesi Yatırımlarını bu misyon doğrultusunda şekillendiren belediye, yatırım alanlarında ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Develi Belediyesi’nin, yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir. Belediye yetkililerinin işçi memur personel alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağını belirtmesi üzerine personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapacakları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını, açık kadro ve pozisyonlar adaylardan istenilenilen nitelik ve özellikleri belirlemek adına personel adaylarına kurumun insan kaynakları birimi tarafından mülakat yapılacağı öngörülmektedir. Ösym tarafınca yapılan Kpss sınavı, geçmiş olduğumuz yıllarda zorluk derecesi normal seviyedeydi. Günümüzdeyse mezun sayısının fazla olması nedeniyle Talas Belediyesi memur işçi personel alımı sayıca az olup, sınavda sorulan soruların da zorluk derecesi daha fazla artmıştır. Bu nedenle birçok aday Kpss sınavında P3 puan türünden en az 70 almak için mücadele vermektedir. Talas Belediyesi memur alımları ile belirlediğiniz kariyer hedefine ulaşmanız mümkün. P3 puanınız en az 70 ve üzeriyse siz de ÖSYM tarafından açılan tercihlerde, belediyeye başvuru yapabilirsiniz. Tabi yeni eklenen sistemsel bir detayla, Kpss puanınız iyi de olsa mülakattan geçemezseniz devlet memuru olamıyorsunuz. Talas Belediyesi ise işe alımlarda mülakata ve iş için uygun kişi seçmeye işinin ehli olmasına önem vermektedir. Belirli bir tarih ve saat belirlendikten sonra, kurum tarafından adaylar mülakata çağrılır. 15 gün sonra da mülakat sonuçları açıklanır ve aday, bu sözlü sınavı geçerse devlet memuru olmaya hak kazanır.

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Talas Belediyesi İş İlanları

Talas ilçesini Kayseri’nin yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Talas Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Talas Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Talas'ı ve dolayısıyla Kayseri’nin gelişmesini sağlama hedefinde olan Talas Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye karar vermiştir.

Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

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