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FETÖ, işte bu 4 okula giremedi!
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Sütaş Süt ürünleri A.Ş Operasyon Yöneticisi Personel Alımı

Sütaş Süt ürünleri A.Ş Operasyon Yöneticisi Personel Alımı

Sütaş Süt ürünleri A.Ş Operasyon Yöneticisi Personel Alımı
01 Şubat 2020 Cumartesi 20:31

Sütaş Süt ürünleri A.Ş Operasyon Yöneticisi  Personel Alımı

İş İçeriği;

Sektörünün lider markası Sütaş’ta, uzmanlardan oluşan ekibin bir parçası; sütün ve yaptığı işin iyiliğine inanan, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan bir ailenin üyesi olmak ister misiniz? 

Sütaş Satış Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı  bünyesindeki  "Ev Dışı Satış Operasyon Yöneticisi" pozisyonunda aramıza katılmanız için başvuru alınmakta. 

  • Üniversite mezunu olmak,
  • Gıda sektöründe tercihen ev dışı satış kanalında tecrübesi bulunmak,
  • Tercihen 5- 6 yıl tecrübeli,
  • İletişim becerileri güçlü,
  • Müşteri odaklı,
  • Analitik düşünen,
  • Microsoft office programlarını kullanabilen,
  • Askerliğini tamamlamış,
  • Sürücü belgesine sahip,
  • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden/edebilecek olan.
  • Bölgesindeki potansiyelin maksimum değerlendirilmesi doğrultusunda yeni müşteriler bularak anlaşma sağlamak
  • Müşteri ilişkilerini geliştirmek, ihtiyaçları belirlemek ve çözüme ulaştırmak
  • Müşteri tahsilatlarının zamanında ve sisteme uygun yapılmasını sağlamak
  • İşini geliştirmekle ilgili olarak şirket stratejilerine uygun, satış artırıcı ve maliyet düşürücü projeler üretmek ve öneriler geliştirmek

  • Başvuru Şartları;

  • En az 6 Yıllık İş tecrübesi

  • Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler

  • Sürekli / Tam zamanlı

  • Orta düzey yönetici

    Satış departmanı alanında çalışacak

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/sutas-sut-urunleri-a-s-ev-disi-satis-operasyon-yoneticisi-istanbul-2456632

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Sütaş Süt ürünleri A
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