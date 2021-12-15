Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Personel Alımı



Sosyal güvenlik kurumu personel alımı ilanları bilgileri



SGK personel alımı son başvuru tarihi 17.12.2021 olarak açıklanmıştır.

Bütün adayların aşağıda yazılı internet sitesi üstünde başvurular gerçekleştirilecektir.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav



SGK kamu personel alımı başvuru şartları



Sınavın yapıldığı 2022 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi mezunu olmak ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden seksen (80) ve üzerinde puan almak ve işletim sistemi olarak Microsoft Office programları Word, excel, powerpoint gibi programları iyi derecede kullanıyor olmak.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.