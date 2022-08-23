Soma Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Manisa Soma Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Soma Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Soma Belediyesi Personel Alımı

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Soma’da belediyecilik faaliyetleri 1891 yılında başlamış ve günümüze kadar gelişerek devam etmiştir.

Soma’da yaşayan bütün vatandaşlarının mahalli müşterek ihtiyaçlarını zamanında karşılayarak; adil ve kaliteli bir hizmet sunmak hedefiyle yatırımlar yapan Soma Belediyesi, bu yatırım alanlarında ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Kadrosuna alacağı personelleri Soma’da ikamet ediyor olmasına dikkat eden kurum, elemanlarının ayrıca takım çalışmasına yatkın, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, genç ve dinamik olmalarına da özen göstermektedir.

Manisa Soma Belediyesi 19 İşçi Alacak

Manisa Soma Belediyesi, 19 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 24 ağustos 2022

Soma Belediyesi İşçi Alımı

Hızla gelişen ve modernleşen Soma’da vatandaşlara daha kaliteli yaşam alanları sunmak adına işçi alımı yapacak olan Soma Belediyesi, kadrosuna yeni aldığı işçileri genellikle sözleşmeli işçi ve taşeron işçi olarak istihdam etmektedir. Bu işçileri arasında herhangi bir ayrım yapmayan kurum, bütün işçilerini aynı mesai saatleri arasında çalıştırmakta, aynı sosyal hakları sağlamakta ve pozisyonlarına göre maaş aralıkları belirlemektedir.

Soma Belediyesi Memur Alımı

Belediyeye ait memur alımı duyuruları da yapılmaktadır. Bu duyurularda ifade edilen başvuru şartları, alınacak olan personelin görevine göre belirlenmektedir. ÖSYM tarafından 2016 yılında gerçekleşen KPSS önlisans ve lise düzeyindeki sınavlardan yeterli puanı almış olan adaylar, Soma Belediyesi memur alımı için başvuruda bulunabilirler.

Çünkü kurum, şimdiye kadar yapmış olduğu alımları yazılı sınav puanına ve sonrasında da mülakata göre değerlendirme yaparak gerçekleştirmiştir. Ayrıca Manisa ili ya da Soma ilçesinde en az 6 ay ikamet etmek ve sosyal doku ile çevreyi tanıyor olmak da, belediyenin alımlar sırasında incelediği diğer kriterlerden bir kaçıdır.

Soma Belediyesi İş İlanları

Sürdürülebilir şehircilik ve çevre ilkeleri doğrultusunda katılımcı, şeffaf, çağdaş bir yönetim anlayışı ile Egenin Kömür ve Enerji kenti olma potansiyeline sahip olan Soma’ya bu değerleri kazandırmak isteyen Soma Belediyesi, bu amaçlar doğrultusunda kadrosuna alacağı personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Yenilikçi, katılımcı, şeffaf bir kurum ve yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren kurum, yayınladığı iş ilanlarıyla adil, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet verebilecek insan hakları ve çevreye duyarlılık konusunda hassas davranabilen personellere öncelik verileceğini belirtmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Soma Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım aşamasında İşkur ile ortak hareket eden Soma Belediyesi ‘nin bünyesinde işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yapacağı duyuruları dikkatle takip etmeleri ve kendilerine uygun olan birimler için iş başvuru formunu doldurmaları ya da İşkur bürolarına giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Soma Belediyesi insan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan başvurulardan belediyenin aradığı şartlara uygun olan adaylar mülakata girmeyi hak kazanmaktadır.

Soma Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Soma Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Soma Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Soma Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Soma Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Soma Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Soma Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Soma Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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