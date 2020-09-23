Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İş İlanları ve İş başvuru Formu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İş başvuru Formu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler.
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