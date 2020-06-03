Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hemşire, Biyoloj, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri ve Diğer sağlık personelleri olamk üzere toplamda 400 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İş Başvurusu ve Başvuru Formu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş ilanları 2020 haberde

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

*Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.



GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlararanır.

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarındaKPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSSpuan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlüsınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdamedilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veyasözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelerihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamalarıiptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyoniçin istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olarak tamamlamasıgerekmektedir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuruyapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusuda geçersiz sayılacaktır.)Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilenpozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyondabelirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarakkontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıponaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adaylarınmüracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisindewww.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligatyapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halindedoğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.



İstenilen Belgeler:

1)Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)

2)Öğrenim belgesi

3)2018 KPSS sonuç belgesi

4)Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

5)Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler