Sivas Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2022

Kamu personeli alımları kapsamında iş ilanları yayınlanmaya hız kesmeden devam ediyor. Sivas Büyükşehir Belediyesi işçi alımı yapılması için iş ilanı İŞKUR üzerinden yayınladı.

Sivas ili Gürün Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR personel alımı iş ilanlarına bir yenisini ekledi. Yayınladığı ilanına göre bünyesinde çalışacak iki farklı unvanda personel alımı yapılacağı belirtilmiştir.

Alımı yapılacak unvanlar kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 7 kamu işçi alımı ve 1 şoför alımı olmak üzere 8 kişilik boş kontenjanların doldurulması maksadıyla personel alımlarının yapılacağı belirtilmiştir.

Şoför Alım Şartları

Şoför olarak hizmet etmek isteyen adaylar için olayların önal c sınıfı sürücü belgesine sahip olması, görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmaması şartları ile alımı yapılacaktır.

İşçi Alımı Şartları

İşçi olarak hizmet etmek isteyen adayların görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmaması şartı ile alımı yapılacaktır.

Genel Müracaat Şartları

En az 18 yaşını tamamlamış, Türk vatandaşı, affa uğramış dahi olsa belirli suçlardan mahkum olmama, askerlik görevini tamamlamış ve Sivas gürün ilçesinde ikamet eden kişiler arasından işçi ve şoför alımları yapılacağı belirtilmiştir.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular şahsen istenilen belgelerin gürün belediyesine iletilmesi yolu ile başvurular tamamlanacaktır. Şahsen veya posta yolu ile müracaatları yapılacak olup şahsen dışı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup en geç müracaatlar 6 iş günü içerisinde yani 27 Aralık 2021 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.