Siteplus Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Siteplus Güvenlik Personel Alımı Yapacak
Siteplus Güvenlik, Kariyer.net üzerinden iş alımı yapmaktadır. Açık pozisyonlar,
- Operasyon bölge müdürü,
- Teknik bakım elemanı,
- Proje müdürü,
- Temizlik görevlisi,
- Pasta ustası,
- Özel güvenlik görevlisi,
Şeklindedir.
Siteplus Güvenlik İş İlanları ve Açık Pozisyonlar
Siteplus Güvenlik kapsamında çalışmak istiyorsanız, kaçırmadan değerlendirmeniz gereken ilanlar vardır. Bunlar açıklamaları ile birlikte şu şekildedir;
- Operasyon bölge müdürü: Güvenlik ve temizlik sektöründe beş sene yönetici deneyimi olma, esnek saatlere uyum sağlama, idari yetkinliğe sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.
- Teknik bakım elemanı: Elektrik altyapı sistemleri üzerine test, devreye alma gibi süreçlerde tecrübeli, minimum 5 sene tecrübeli, kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.
- Proje müdürü: Hizmet sektöründe tecrübeli olma, insan ilişkileri ile iletişim kabiliyeti yüksek olma, organizasyon, yönetsel yetkinlikleri bulundurma gibi nitelikler aranmaktadır.
- Temizlik görevlisi: Tercihen temizlik makinesi kullanabilme, dış görünümüne özen gösterme ve iletişimi düzgün olma gibi nitelikler aranmaktadır.
- Pasta ustası: Sütlü-şerbetli tatlılarda bilgili olma, MEB onaylı sertifikası bulunma, alanda deneyimli olma gibi nitelikler aranmaktadır.
- Özel güvenlik görevlisi: Özel güvenlik kimlik kartı olma, takım çalışmasına yatkınlık, etkin iletişim becerilerine sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.