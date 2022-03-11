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Siteplus Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Siteplus Güvenlik Personel Alımı 2022, Siteplus Güvenlik İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Siteplus Güvenlik İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Siteplus Güvenlik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Siteplus Güvenlik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Siteplus Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 11:52

Siteplus Güvenlik Personel Alımı Yapacak

Siteplus Güvenlik, Kariyer.net üzerinden iş alımı yapmaktadır. Açık pozisyonlar,

  1. Operasyon bölge müdürü,
  2. Teknik bakım elemanı,
  3. Proje müdürü,
  4. Temizlik görevlisi,
  5. Pasta ustası,
  6. Özel güvenlik görevlisi,

Şeklindedir.

Siteplus Güvenlik İş İlanları ve Açık Pozisyonlar

Siteplus Güvenlik kapsamında çalışmak istiyorsanız, kaçırmadan değerlendirmeniz gereken ilanlar vardır. Bunlar açıklamaları ile birlikte şu şekildedir;

  1. Operasyon bölge müdürü: Güvenlik ve temizlik sektöründe beş sene yönetici deneyimi olma, esnek saatlere uyum sağlama, idari yetkinliğe sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.
  2. Teknik bakım elemanı: Elektrik altyapı sistemleri üzerine test, devreye alma gibi süreçlerde tecrübeli, minimum 5 sene tecrübeli, kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.
  3. Proje müdürü: Hizmet sektöründe tecrübeli olma, insan ilişkileri ile iletişim kabiliyeti yüksek olma, organizasyon, yönetsel yetkinlikleri bulundurma gibi nitelikler aranmaktadır.
  4. Temizlik görevlisi: Tercihen temizlik makinesi kullanabilme, dış görünümüne özen gösterme ve iletişimi düzgün olma gibi nitelikler aranmaktadır.
  5. Pasta ustası: Sütlü-şerbetli tatlılarda bilgili olma, MEB onaylı sertifikası bulunma, alanda deneyimli olma gibi nitelikler aranmaktadır.
  6. Özel güvenlik görevlisi: Özel güvenlik kimlik kartı olma, takım çalışmasına yatkınlık, etkin iletişim becerilerine sahip olma gibi nitelikler aranmaktadır.

 

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