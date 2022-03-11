Siteplus Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Steven Spielberg'in “Batı Yakası Hikayesi” (West Side Story) ve Guillermo del Toro'nun “Kabus Yolu” (Nightmare Alley), övgü dolu eleştiriler ve 11 Akademi Ödülü adaylığı olmasıyla övünüyor ancak bu iki film gişede sınıfta kaldı ne yazık ki! İşte, Variety'nin iyi ama gişede düşen 25 filmlik seçkisi...