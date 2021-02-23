Silopi Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Şırnak Silopi Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Silopi Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Silopi Belediyesi Personel Alımı

Şırnak Belediyesi Personel Alımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve tufandan sonra Nuh Peygamberin ilk yerleştiği yer olarak kabul edilen Şırnak, 16 Mayıs 1990 tarihinde Siirt ilinden ayrılarak Türkiye’nin 73. ili olmuştur.

Şırnak Belediyesi Personel Alımı

Bulunduğu konumun yer şekilleri ve yaşanan terör olayları sebebiyle çok uzun süre belediyecilik faaliyetleri açısından durgun bir dönem geçiren Şırnak, son yıllarda toparlanmaya çalışmaktadır.

Şehrin vizyonunu değiştirmek ve şehri her anlamda kalkındırmak isteyen Şırnak Belediyesi, bu hedefleri doğrultusunda birçok proje geliştirmekte ve bu projeleri sırayla hayata geçirmektedir. Faaliyete geçen yeni yatırım alanlarında ve mevcut kadrosunda zaman zaman personel açığı oluşan Şırnak Belediyesi, bu açığını gidermek amacıyla kadrosuna yeni çalışanlar dâhil etmektedir.

Şırnak Belediyesi İşçi Alımı

Genellikle kadrosuna dâhil edeceği elemanlarını taşeron işçi statüsüyle çalıştıran Şırnak Belediyesi’nin temizlik işleri birimi başta olmak üzere yeni alacağı personellerini de taşeron işçi ya da sözleşmeli işçi olarak kadrolandıracağı öngörülmektedir.

Şırnak Belediyesi İş İlanları

Kadrosuna almak istediği personelleri internet sitesi aracılığıyla yayınladığı iş ilanları ile duyurmayı tercih eden Şırnak Belediyesi, yine sitesi üzerinden personel adaylarının ön başvurularını kabul etmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

Şırnak Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şırnak Belediyesi bünyesinde çalışmak ve belediyenin sağladığı sosyal haklara sahip olmak isteyen vatandaşların Şırnak Belediyesi internet sitesinde yayınlanan personel alım şartnamesini dikkatle incelemesi ve iş başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Sitesi üzerinden yayınladığı iş başvuru formunu ön başvuru olarak değerlendiren Şırnak Belediyesi insan kaynakları birimi, ön başvurusu onaylanan adayları mülakata tabi tutmaktadır.

Şırnak İş İlanları

Şırnak iş ilanları sayfasında güncel olarak çeşitli özel işletmelerin aradıkları personellere dair duyuruları bulabilmeniz mümkün.

Hedeflediğiniz kariyer planı doğrultusunda bu ilanlar arasından sizler için en uygun olan pozisyona Kariyer, Yenibiriş ve SecretCV sitelerinin herhangi birinden başvuru yapabilirsiniz.

Şırnak iş ilanları, hem vasıflı hem de vasıfsız personellere yönelik çeşitli şirketlerin bünyesinde çalıştırılmak üzere düzenlenmektedir.

Bu nedenle başvuru şartları ile ilgili genel kriterler söz konusu değildir. İlanların, alım yapılacak olan pozisyona göre başvuru şartları farklıdır.

Silopi Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Silopi Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Silopi İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Silopi iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Silopi Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Silopi Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Silopi Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Silopi Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Silopi Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Silopi Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Silopi Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Silopi Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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