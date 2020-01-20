Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı Eleman Alımı İş İlanları
Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı
İş İçeriği;
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En az 5 yıllık bilgi ve deneyime sahip,
Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun.
• Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip.
• Ekip çalışmasına yatkın.
• Sağlık sektöründe deneyimli.
• Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık.
• Gece vardiyasında çalışabilecek.
• Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş.
• Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek.
• Tercihen Elektronik bilgisi olan.
• MS Office kullanılabilen.
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Başvuru Şartları;
- Tam zamanlı Çalışabilecek
- Bakım Onarım
- Üniersite Mezunu
- Askerlik görevini Yapmış olmak
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/siemens-san-ve-tic-a-s-biyomedikal-teknikeri-manisa-2445028
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