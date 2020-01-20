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Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı

Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı Eleman Alımı İş İlanları

Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı
20 Ocak 2020 Pazartesi 13:30

 Siemens Biyomedikal Teknikeri İş İlanları Elemanı Alımı Personel Alımı

İş İçeriği;

  •     En az 5 yıllık bilgi ve deneyime sahip,

    Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun.

    • Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım  ve bilgiye sahip.

    • Ekip çalışmasına yatkın.

    • Sağlık sektöründe deneyimli.

    • Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık.

    •  Gece vardiyasında çalışabilecek.

    • Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş.

    • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek.

    • Tercihen Elektronik bilgisi olan.

    • MS Office kullanılabilen.

  • Başvuru Şartları;

  • Tam zamanlı Çalışabilecek
  • Bakım Onarım
  • Üniersite Mezunu
  • Askerlik görevini Yapmış olmak

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net/is-ilani/siemens-san-ve-tic-a-s-biyomedikal-teknikeri-manisa-2445028

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