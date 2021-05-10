Sermaye Piyasası Kurulu personel alımı 2021 SPK 40 personel alacak

SPK 40 meslek personel yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2021.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2 - 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3 - 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

- Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

4 - 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, iki gün süreyle sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşaması İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvurularının 27.04.2021 - 11.05.2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00'a kadar elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dahil 18.05.2021 tarihi saat 16:00'dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, "Sınava Giriş Belgeleri"ni Kurulca duyurulacak tarihler arasında Kurulumuz resmi internet sayfasından alabilirler.

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

a) 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),

C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Konular: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve "Başvuru Formu"nun ilgili diğer bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulması istenir. Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından sözlü sınava gelindiğinde Kurula teslim edilir. Söz konusu formu doldurmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://sinav. spk.gov.tr/

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

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No:156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

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