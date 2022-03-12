Şenpiliç Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Şenpiliç İş İlanları

En önemli yatırımı insanlar olan Şenpiliç’in kalbi, bireye saygılı ve sorumluluk sahibi çalışanlarıdır. Çünkü Şenpiliç, takım çalışmasının önemine ve ekip ruhuna, bu ruhun kurumsal ve ulusal kalkınmaya yansıyacağına sonuna kadar inanmaktadır. Tüm çalışanlar arasında sevgi, saygı, eşitlik, güven, anlayış, dayanışma bağını oluşturacak ortamı sağlamak Şenpiliç’in çalışma ilkelerinin başında gelir. Şenpiliç’e göre başarı, bireysel değildir. Başarı dayanışmayla, dürüstlükle, saygıyla ve duyarlılıkla gelir. Şenpiliç kocaman bir aile yapan da bu anlayıştır.

Şenpiliç; üniversite, yüksekokul, endüstri meslek lisesi veya teknik lisede öğrenim gören ve staj zorunluluğu olan tüm öğrencilere ilgili departmanlarında staj yapma olanağı sunmaktadır

Şenpiliç Personel Alımı

Türkiye’nin “En büyük ilk 100 sanayi kuruluşu” içinde 66. sırada yer alan Şenpiliç; güçlü sermaye yapısı, 40 yılı aşkın deneyimi ve her biri alanında ihtisas sahibi yaklaşık 3.700’den fazla çalışanı, 425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 3 milyar TL’ye yakın cirosuyla ‘Türkiye’nin en büyük’ entegre piliç eti üreticisidir. Türkiye’de piliç eti sektörünün lideri olarak (%18 pazar payıyla), sektörel anlamda tüm teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyor ve ‘en büyük’ olmanın yanı sıra ‘en iyi’ olarak anılmayı hedefliyor.