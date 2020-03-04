Selçuk Üniversitesi personel alımı, Selçuk Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Selçuk Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 5 Temizlik personeli alımı, 9 Güvenlik Görevlisi Alımı ve 1 FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Selçuk Üniversitesi 15 Sürekli İşçi Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi personel alımı, Selçuk Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Selçuk Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 5 Temizlik personeli alımı, 9 Güvenlik Görevlisi Alımı ve 1 FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİSÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 15 Sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

8. Adaylar ilan edilen Sürekli İşçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,

3. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

7. Lisans mezunu olmak.

FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,

3. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin Temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel)

bulunmaması,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 24/03/2020 tarihinde saat 10:00 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür

Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.selcuk.edu.tr

adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Bakım Onarım için İş-Kur üzerinden başvuru yapanlar Noter Kurasına katılmaları için başvuruda

istenen meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim

Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgelerini

16/03/2020 - 20/03/2020 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim

etmeleri gerekmektedir.

3. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.selcuk.edu.tr

adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına

ibraz edeceklerdir.

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine

sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.

Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden

yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR

İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden

yapılacaktır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©