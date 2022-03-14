Şekerbank Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Şekerbank Personel Alımı 2022, Şekerbank İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Şekerbank İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Şekerbank bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Şekerbank personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Şekerbank İş İlanları

Şekerbank bünyesinde çalışmak her zaman için büyük bir ayrıcalık olarak nitelendirilmiştir. Firma kendisinden beklenilenleri bilen, dürüst, çalışkan, dinamik, sürekli kendisini geliştiren, yenilikçi bakış açısına sahip olan kişilerle ilerlemeyi ilke ediniyor. Firma için çalışanların ortak bir paydada toplanması son derece önemlidir. Şekerbank ailesi olarak birlikte üretmeyi, paylaşmayı, araştırmayı desteklemektedirler. Bütün çalışanlara eşit fırsatlar veren firma başarısıyla gündemde kalmaktadır. Firmanın sağladığı iş imkanları pek çok farklı pozisyonla öne çıkartılmaktadır. Pozisyonların farklı olması daha fazla iş alımı demektir.

Müşteri Temsilcisi

Müşteri Temsilcisi

Müşteri Temsilcisi

Portföy Yönetici / Yönetmen Yardımcısı

Operasyon Yöneticisi / Yönetmeni

Müşteri Temsilcisi

Müşteri Temsilcisi

Kredi Kartı Pazarlama Yönetici Yardımcısı

Personel Özlük İşleri Uzmanı

Ticari Müşteri Temsilcisi

Firma bütün çalışanları için birbirinden değerli sosyal olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar arasında yemek kartı uygulamasından servis hizmetine, sağlık olanağından sosyal yardımlara kadar pek çok seçenek bulunmaktadır. Sıralanan olanaklara ek olarak birbirinden önemli ve değerli olanaklara sahip olan çalışanlar arasında eşitliğin sağlanmış olması da büyük bir artıdır. Kariyerini Şekerbank bünyesinde oluşturmak ve geliştirmek istenenler firmanın internet sitesinde yayınlanan ilanları takip etmelidir. Firma bünyesinde çalışmak ya da iş başvurusu yapmak son derece kolaydır. Bütün işlemler resmi web sitesi üzerinden ve kariyer.net sitesi ile gerçekleştirilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Şekerbank bünyesinde çalışmak isteyenler firmanın vermiş olduğu ilanları takip etmelidir. İlanlar Şekerbank resmi web sitesi üzerinden verildiği için başvurular da site üzerinden kabul edilmektedir. Aynı zamanda kariyer.net sitesi üzerinden de iş başvurusu yapılabilir. Şekerbank web sitesi üzerinden başvuru yapmak için;

Şekerbank resmi web sitesine giriş yapılır Ana sayfadan Hakkımızda kısına geçilir Hakkımızda sekmesi üzerinde yer alan İnsan Kaynakları sekmesine giriş yapılır İnsan Kaynakları sekmesinde bulunan İşe Alım kısmından form doldurulur ve başvuru tamamlanmış olur.

Kariyer.net üzerinden iş başvurusu yapmak için;

net sitesine giriş yapılır Şekerbank iş ilanları aratılır İlgili ilana giriş yapılır İş başvuru formu doldurularak aşama tamamlanır.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi: İhtiyaç duyulan yazışmaları ve bilgilendirmeleri yapmak.

İhtiyaç duyulan yazışmaları ve bilgilendirmeleri yapmak. Portföy Temsilcisi: Müşteri portföylerini vekil sıfatıyla yönetmek.

Müşteri portföylerini vekil sıfatıyla yönetmek. Müşteri Temsilcisi: Müşteri yönlendirmek ve kayıt tutmak.

Müşteri yönlendirmek ve kayıt tutmak. Yazılım Uzmanı: Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yazılım programları tasarlamak.

Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yazılım programları tasarlamak. Gişe Yetkilisi

Stajyer

Güvenlik Görevlisi

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: 09.00 – 17.00

Alım Yapılacak Şehirler: İstanbul, Muğla, Konya, Ankara, Adana, Tekirdağ, Gaziantep, Kütahya.