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Şekerbank Çok Sayıda Personel Alımı İlanı 2021

Şekerbank Çok Sayıda Personel Alımı İlanı 2021
01 Kasım 2020 Pazar 18:52

Şekerbank Çok Sayıda Personel Alımı İlanı

1953 yılında Anadolu genelinde kurulmuş olan ve pancar çiftçisinin birikimiyle tarımsal üretimi ve kırsal gelişime dayalı iktisadi kalkınmayı desteklemek için kurulan Şekerbank, Anadolu Bankacılığı misyonuyla üretimi desteklemektedir. Şekerbank farklı kadrolarda personel alımı yapıyor.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılıyor? 

Şekerbank 27 farklı kadroda personel alımı yapıyor. İşte, alım yapılacak kadrolar:

  • Dwh İş Analisti,
  • Oracle Veritabanı Uzmanı,
  • Orta Katman Uygulama Yöneticisi,
  • Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni,
  • İşletme Kredileri Yönetmen Yardımcısı,
  • Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi,
  • Bütçe ve Raporlama Uzmanı,
  • Bilgi Güvenliği Uzman Yardımcısı,
  • İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi,
  • Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şekli

Başvurular başlamış olmakla beraber başvuru şartları alım yapılacak kadroya göre farklılık gösterecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108 sitesine giriş yapması gerekir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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