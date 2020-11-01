Şekerbank Çok Sayıda Personel Alımı İlanı 2021

Konut sahipleri için çok önemli haber! Erdoğan onayladı... 39 milyon konut için değer takip sistemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planı ile vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 birim kuruluyor. Son dakika haberine göre; Toplu Değerleme Sistemi ve Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi ile 39.1 milyon konutun değer artışı takip edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böylece sistemin devreye sokulmasının ardından vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak.