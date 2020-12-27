Şeker Fabrikasına Engelli 3 (Üç) personel işçi alımı yapılacaktır İş başvurusu ve başvuru formu

Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen fabrikalara Engelli 3 (Üç) Avukat Sürekli İşçi alımı Yapılacaktır. Şeker Fabrikası İş başvurusu ve başvuru formu

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENGELLİ AVUKAT SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU



Şirketimiz aşağıda belirtilen Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen fabrikalara Engelli 3 (Üç) Avukat Sürekli İşçi alımı Yapılacaktır.



ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR



1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 28.12.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.