Securitas Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Securitas Personel Alımı 2022, Securitas İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Securitas İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Securitas bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Securitas personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Securitas İş İlanları

Uluslararası hizmet ağına sahip bir firma olan Securitas, pek çok bireyin takip ettiği firmalar arasındadır. Yayınlamış olduğu ilanlar için yapılan tüm başvuruları titizlikle incelemesi, başvuran bireylerin sahip olduğu niteliklere göre uygun pozisyonlara yönlendirmesi ve değerlendirmeler için belirlediği özelliklerin tespitinde adayları kriter sınavlarına tabii tutması nedeniyle de tercih edilen firmalardandır.

Pozisyon Lokasyon Başvur Güvenlik Görevlisi _ Başakşehir İstanbul(Avr.) Başvur Güvenlik Görevlisi _ Esenyurt İstanbul(Avr.) Başvur Bölge İnsan Kaynakları Uzmanı İstanbul(Avr.) Başvur Güvenlik Görevlisi _ Çatalca Yalıköy İstanbul(Avr.) Başvur Güvenlik Amiri – İzmir -Avm İzmir Başvur Güvenlik Görevlisi- Tekirdağ Tekirdağ Başvur Güvenlik Görevlisi- Çanakkale Çanakkale Başvur Güvenlik Görevlisi- Kırlareli Lüleburgaz Kırklareli Başvur Güvenlik Görevlisi_Tuzla İstanbul(Asya) Başvur Güvenlik Görevlisi_Kocaeli Kocaeli Başvur Güvenlik Görevlisi_Gebze Kocaeli Başvur

Securitas, güvenliğin öneminin her geçen gün artması nedeniyle artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için bünyesine sıklıkla yeni elemanlar katmaya devam etmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Securitas yeni işe alımları kendi resmi sitesi olan https://www.securitas.com.tr/ adresine yapılan başvurular ile gerçekleştirmektedir. Linke tıklayarak açılan sayfadaki “Kariyer” butonunun altındaki “Kariyer” sekmesine girerek başvuru sistemine ulaşabilirsiniz. Sayfadaki gerekli alanları doldurarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Securitas‘ın iş ilanlarına başvurmanın bir başka yolu ise kariyer siteleri üzerinden yapılan başvurulardır. Bu sitelerde yayınlanan ilanlardaki işe başvurabilmeniz için siteler sizleri Securitas‘ın ana sayfasına yönlendirmektedir. Kariyer sitelerine üye olmanız halinde Securitas‘ın yayınladığı ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Güvenlik Görevlisi : Sorumluluğu olan alanlardaki yapılan işi, işin yapıldığı yeri ve işçileri korumak amacıyla çalışan bireylerdir.

: Sorumluluğu olan alanlardaki yapılan işi, işin yapıldığı yeri ve işçileri korumak amacıyla çalışan bireylerdir. Bütçe ve Raporlama Uzmanı : Çalıştığı firmanın veya kurumun bütçesini geliştirmek, bu bütçeyi denetlemek ve bütçe ile ilgili yapılan teklifleri raporlama görevlerini yapan bireylerdir.

: Çalıştığı firmanın veya kurumun bütçesini geliştirmek, bu bütçeyi denetlemek ve bütçe ile ilgili yapılan teklifleri raporlama görevlerini yapan bireylerdir. Alarm İzleme Operatörü : Firma tarafından kontrol edilen alarm sistemlerini uzun süreli olarak çalıştırmayan müşterileri arayarak alarm sistemlerinde arıza olup olmadığını kontrol eden kişilerdir.

: Firma tarafından kontrol edilen alarm sistemlerini uzun süreli olarak çalıştırmayan müşterileri arayarak alarm sistemlerinde arıza olup olmadığını kontrol eden kişilerdir. Proje Müdürü : Sorumlusu olduğu projenin başarılı olması için projeyi ve ekipleri yöneten, proje kontrolünden sorumlu bireylerdir.

: Sorumlusu olduğu projenin başarılı olması için projeyi ve ekipleri yöneten, proje kontrolünden sorumlu bireylerdir. Güvenlik Amiri: Sorumlusu olduğu bölgenin güvenliğini sağlamak için ekiplerin sevk ve idaresini planlar.

Temel Bilgiler

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: İşe alım yapılacak alana göre değişmektedir. Gündüz veya gece çalışma saatleri mevcuttur.

Alım Yapılacak Şehirler: Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Yalova, Mersin, Kocaeli