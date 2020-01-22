Satış Danışmanı MediaMarkt işe Alım İlanı | Satış Danışmanı MediaMarkt İş Başvurusu
Satış Danışmanı ( Kayseri Forum ) MediaMarkt Türkiye Personeli İşe Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu
İş İçeriği;
-
Kayseri Forum'da bulunan MediaMarkt mağazada görevlendirilmek üzere;Satış sürecinde müşteriyi bilgilendirecek ve satın alma konusunda ikna edebilecek kabiliyette Müşterilere ihtiyaçlarına en uygun ürünü sunmak için doğru sorular ile ihtiyaç analizi yapacak,
“Satış Danışmanı” takım arkadaşları aranmaktadır .
- Müşterilerin aradıkları ürünlere en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak için ürün konumları ile ilgili yardımcı olacak ve ürünün bulunduğu reyona kadar eşlik edecek,
- Müşteriye ürünler ile ilgili doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak için fiyat etiketlerini ve bilgilendiricilerini kontrol edecek,
-
Başvuru Şartları;
Kayseri Forum'da bulunan MediaMarkt mağazamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;
- Satış sürecinde müşteriyi bilgilendirecek ve satın alma yönünde motive edecek,
- Müşterilere ihtiyaçlarına en uygun ürünü sunmak için doğru sorular ile ihtiyaç analizi yapacak,
- Müşterilerin aradıkları ürünlere en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak için ürün konumları ile ilgili yardımcı olacak ve ürünün bulunduğu reyona kadar eşlik edecek,
- Müşteriye ürünler ile ilgili doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak için fiyat etiketlerini ve bilgilendiricilerini kontrol edecek,
- En az Önlisans mezunu
- Çağrı Merkezi veya Satış Kanalı tecrübesi olan
- Telefonda ifade ve ikna kabiliyeti kuvvetli
- Satış konusunda kendine güvenen
- Doğru bilgi aktarımı ve kaliteli hizmetle müşteri memnuniyeti sağlayabilecek
- Müşteri odaklı bakış açısına sahip
- Motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas
- Takım çalışmasına yatkın MS Office uygulamalarına hakim
- Outbound çağrı ile Superonline müşterilerine telefonda satış yapabilecek kabiliyette
-
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/mediamarkt-turkiye-satis-danismani-kayseri-forum-2446166
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler