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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İş başvurusu nereden nasıl yapılır? başvuru formu

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İş başvurusu nereden nasıl yapılır? başvuru formu
02 Kasım 2020 Pazartesi 08:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı yapacak mı?

Şanlıurfa ilimiz  halk arasındaki tabiriyle, bilinen ismiyle Urfa, 2020 senesinden açıklanmış olan sayılara göre 2 milyona yaklaşan oldukça kalabalık bir nüfusa sahiptir. Son yapılan nufüs sayımı ile birlikte Türkiyemizin en kalabalık 9. ili konumundadır. Şanlıurfa doğası, iklimi, insanları ve kültürel zenginlikler bakımından ülkemizin en zengin kentlerinden bir tanesidir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ilanlar ile yeni yıl içinde oldukça yüksek rakamlarda  memur işçi personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesi ve iştirak şirketlerindeki açık pozisyonlara  yapılacak olan memur işçi personel alımı ilanına dair iş için istenilen özellikler ve nitelikler ile  başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere ve Şanlıurfa ili iş ilanlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Zeynel Abidin BEYAZGÜL ün  gelmesi ile belediyecilik anlamında büyük yeniliklere imza atmaya hazırlanan, şimdiya kadar  yapmış olduğu yeniliklerle tüm Türkiyemizin takdirini kazanan, diğer illere örnek olan  Personel istihdamı ve ithalat rakamlarında büyük bir yükseliş gözlemlenen Gaziantep’te yeni yılda çok sayıda personel, sözleşmeli ve geçici olarak kadroya alınacak. İhtiyaç duyulan kadro ve pozisyonlar için yapılacak olan personel alımı ilanı ise yakın zamanda yayımlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bahsetmiş olduğumuz başarısını ise sadece yönetim kadrosuna değil, altında çalışan temizlik işçisinden, mimarına, amirinden Park bahçe sorumlusuna mühendisinden, müdürüne her çalışanına bir borç bilmektedir. Belediye insan kaynakları hangi pozistonlara ihtiyaç var ise boş kadroya alacakları personelleri seçerken işinin ehli idyen anlatan personelleri büyük bir titizlik içinde seçim yapmaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fıkıbaba sonrasında yıllardır çok güzel bir şekilde yönetilmiş ve şuanda şehirde yaşayanlar, urfalılar  bu durumdan oldukça memnun olduğu gözlenmekte ve bilinmektedir. Memur İşçi Personel alımlarında sıklıkla yapıldığını gördüğümüzde 2019 yılında da Memur İşçi Personel alımlarına devam edecek ve birçok kişi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş sahibi olabilecek bölgedeki işsizlik oranlarını düşürecektir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı 

kendi bünyesinde ve iştirak  şirketlerinin ihtiyacı doğrultusunda insan kaynakları  müdürlükleri ile belirlenmektedir. yapılmaktadır. Kendi bünyesindeki şirketlere Memur İşçi Personel alımı yapacak olan belediye, nerede kaç kişilik ihtiyaç var ise hepsini ortaya çıkartacak ve boş olan pozisyonalra Memur İşçi Personel alımı yapmak için ilan yayımlayacaktır. Genellikle her yılın başında toplantı yapan belediyeler, 31 Marrta yapılan terel seçimler sonrası bu Memur İşçi Personel alımları konsunda bu yıl haziran ayından sonra daha da kapsamlı bir değerlendirme yapmaktadır. Belediyenin hemen hemen her bölüm müdürlüğüne ve iştirak şirketleri müdürlüklerine Memur İşçi Personel alımu yapan ve eleman personel ihtiyacını gideren birimlere personel alımı için belediye kendi internet sitesinde ve biz www.kamusaati.com internet web adresimizden işi alım ilanlarını yayımlamaktadır. Siz de başvuruda bulunmak ve yayınlanacak ilanları herkesten önce öğrenmek için sayfamzıı sık kullanılanlar sekmesine ekleyerek sürekli takipte kalabilirsiniz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor.  Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı  yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir.  Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve  güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular,  Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR  üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı #BELSAN A.Ş. #Şanlıurfa #BELTAŞ #ŞUSKİ #BELRUHA
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Abdulbaki Çakırca - 13 ay önce
Paletli Eskavatör operatörü
05454659299
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Mehmet kurt - 11 ay önce
Akaryakıt pompa tamir ve yetki belgede var makina İkmal bölümünde çalışmak isterim ticaret meslek lisesi mezunuyum B sınıfı ehliyetim var 0553 810 7636
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Ahmet - 1 yıl önce
İş fark etmez
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İbrahim - 1 yıl önce
İbrahim
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Ïsmail birecikli - 1 yıl önce
Şöför d a2 ehliyet var s.r.c var o543.663.60.36.herangi vasıfta fark etmez 553.196.63.68
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Ahmet - 13 ay önce
Şöför 05469421696 sınıf E şöför arayalar
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Abdulbaki Çakırca - 13 ay önce
Eskavatör operatörü
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İbrahim demır - 13 ay önce
Ne iş olursa yapaarım B ehlıyetımde var işe cok ihtıyacım var yardımcı olun 05432085140
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