0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
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Sandıklı Belediyesi personel alımı 2021 Sandıklı Belediyesi 14 sürekli işçi alımı yapacak

Sandıklı Belediyesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Sandıklı Belediyesi Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı (Engelli), Büro İşçisi, Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel), Diğer Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni ve Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü olmak üzere toplamda 14 sürekli işçi alımı yapacak

Sandıklı Belediyesi personel alımı 2021 Sandıklı Belediyesi 14 sürekli işçi alımı yapacak
22 Nisan 2021 Perşembe 00:59

Afyonkarahisar İli Sandıklı Belediyesi SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Sandıklı   Belediyesi   ve   bağlı   birimlerde   istihdam   edilmek   üzere   657   sayılı   Devlet Memurları  Kanunu'nun  4/d  maddesi  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  ilgili  yönetmelik  hükümleri kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  sürekli  işçi  alınacaktır.  Aranan  şartlar  ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.  Şartlara  durumu  uyan  adayların,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet sitesinde  yayınlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  başvurularını  esube.iskur.gov.tr  internet adresinden  "İş  Arayan"  linki  üzerinden  TC  kimlik  numarası  ve  şifre  ile  giriş  yaparak  başvuru yapabilir.  /  www.iskur.gov.tr  adresinden  yapmaları  gerekmektedir.  Son  müracaat  tarihi  tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA  YERİ:  Sandıklı  Belediyesi  Hüdai  Kaplıcaları  İşletme  Müdürlüğü  İktisadi İşletmesi
 

Sürekli İşçi Talep Edilen Kadrolar Alınacak Personel
Sayısı		 Cinsiyet Alınacak Personelin Öğrenim Durumu İl / İlçe Yöntem
Aşçı 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı (Engelli) 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Ortaöğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Büro İşçisi 3 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Elektrikçi (Genel) 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Ortaöğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Diğer Elektronik Montörleri 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Garson (Servis Elemanı) 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Önlisans		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Marangoz 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
İlköğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 2 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Önlisans		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Ortaöğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü 1 Kadın Erkek En Az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim
En Çok Öğrenim Seviyesi:
Ortaöğretim		 Afyonkarahisar/ Sandıklı

Noter Kurası ve Sözlü Mülakat,
Toplam 14

AÇIKLAMALAR
1.  İlan  edilen  kadrolara  yapılacak  sınavda  başarı  göstererek  atanmaya  hak  kazanan adaylar,  657  sayılı  Kanunun  4/D  maddesi  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  yukarıda  belirtilen  tabloda  belirtilen  unvanlarda  noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
3.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.   Sandıklı   Belediyesi   Hüdai   Kaplıcaları   İşletme   Müdürlüğü   İktisadi   İşletmesi ALINACAK  OLAN  SÜREKLİ  İŞÇİ  NOTER  KURASI  USULÜNE  TABİ  TALEPLERDEN; Aşçı,  Bilgisayar  Bakım  ve  Onarımcısı,  Büro  İşçisi,  Çaycı-Büro  Otel  ve  Diğer  İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel), Diğer Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sandıklı Belediyesi'ne  gönderilmesine  müteakip  Sandıklı  Belediyesine  başvuru  sahibi  adaylarca  evrak teslimi yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, boş  kadronun  4  (dört  )  katı  asıl  ve  4  (dört)  katı  yedek  adayın  isimlerini  kapsayan  liste oluşturulacaktır.  Belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Sandıklı  Belediyesi  web  sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.
5. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sandıklı Belediyesi'ne gönderilen listelerde yer alan  adaylar,  Noter  kurasından  önce  Sandıklı  Belediyesi  web  sayfasında  (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Sandıklı Belediyesi'ne başvuru evraklarını ibraz etmek zorundadır. Belirtilen tarihlerde başvuru evraklarını ibraz etmeyen adaylar, eksik belge tespiti yapılan adaylar, başvuru niteliklerini  taşımayan,  gerçeğe  aykırı  ve  yanıltıcı  beyanda  bulunan  adaylar  Noter  kurasına
alınmayacaktır. 
6. Noter kurası sonucu Sandıklı Belediyesi'ne gönderilen listelerde yer alan adaylar için Sandıklı  Belediyesi  web  sayfasında  (www.sandikli.bel.tr)  belirtilen  tarihlerde  Sözlü  Mülakat yapılacaktır.
7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.  Belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Sandıklı  Belediyesi  web  sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.
8.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5’nci   maddesinde   belirtilen   "işe   göndermede   öncelikli   olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9.   Başvuru   yapan   adayların   başvuru   sürecini   Sandıklı   Belediyesi   web   sayfasından www.sandikli.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
10. Noter Kurası sonucuna göre Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi işçi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Sandıklı Belediyesi tarafından belirlenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1.  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.
4.   Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri feshedilecektir.
5.  Göreve  başlayacak  personelin  görevini  devamlı  yapmasına  engel  (ruhsal  ve  fiziksel) sorununun   olmadığını   belgelemeleri   gerekmektedir.   Başvuran   adaylar   bunu   kabul   etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğinin  9.  maddesinde  "Talebin  ilanından  itibaren,  adaylara  (...)(1)  (5)beş günlük   başvuru   süresi   tanınır.   Kamu   kurum   ve   kuruluşlarının   işgücü   taleplerine   yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
7.  Başvuran  adaylar  da  talebin  ilanından  itibaren  son  6  ay  içerisinde  Sandıklı  İlçesi sınırları  içerisinde  ikamet  ediyor  olma  şartını  taşımak.  Adaylardan  ayrıntılı  ikametgah  adresi talebinde  bulunulacaktır.  (Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  adresler  dikkate alınacaktır.)
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf ve ya Tecilli Olmak)
9.  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  cinsel  saldırı  veya  çocuğun  cinsel  istismarı  suçlarından  mahkûm  olmamak  şartıyla; kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezası  alan  ya  da  ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
10.  Talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular,  ilan,  sınav  sürecinin  her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
11.  Başvuran  adaylar  Sandıklı  Belediyesi'nde  diğer  çalışma  koşullarını  peşinen  kabul etmiş sayılırlar.

ENGELLİ PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1-2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2-18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine  karşı  suçlar,  milli  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk, zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 5-Engellilik raporu en az %40 olmak,
6-Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.
7-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
8-Talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular,  ilan,  sınav  sürecinin  her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
9-Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarına   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar Hakkında  Yönetmeliğinin  9.  maddesinde  "Talebin  ilanından  itibaren,  adaylara  (...)  (1)  (5)  beş günlük   başvuru   süresi   tanınır.   Kamu   kurum   ve   kuruluşlarının   işgücü   taleplerine   yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
10-Başvuran  adaylar  Sandıklı  Belediyesi  diğer  çalışma  koşullarını  peşinen  kabul  etmiş sayılırlar.

ÖZEL ŞARTLAR AŞÇI
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. Aşçı meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3. Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında İleri Seviye Aşçılık Belgesine sahip olmak.
4.  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yiyecek  İçecek  Hizmetleri  meslek  alanında  Aşçılık  meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
5. Aşçı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
7. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
8. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim - En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
9.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

BÜRO İŞÇİSİ
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  Büro  İşçisi  meslek  alanında  en  az  3  yıl  çalışmış  ve  çalıştığını  gösterir  güncel  SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3.  Büro  İşçisi  meslek  başvuru yaş  sınırı;  18 yaşından  büyük,  45 yaşından  gün  almamış olacaktır.
4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
7.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

ÇAYCI-BÜRO, OTEL VE DİĞER İŞYERLERİNDE
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  Çaycı-Büro,  Otel  ve  Diğer  İşyerlerinde  meslek  alanında  en  az  3  yıl  çalışmış  ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3. Çaycı-Büro, Otel ve Diğer iş yerlerinde meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim - En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
7.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

DİĞER ELEKTRONİK MONTÖRLERİ
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. Diğer Elektronik Montörleri veya Elektrik - Elektronik teknolojisi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3. Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Görüntü ve Ses Sistemleri meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
4. Diğer Elektronik Montörleri meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
6. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
7. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim - En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
8.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

ELEKTRİKÇİ (GENEL)
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. Elektrikçi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3. Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
4.  Elektrikçi  (Genel)  meslek  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşından  büyük,  45  yaşından  gün almamış olacaktır.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
8.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.
9. Elektrikçi meslek alanında halen geçerliliği olan Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine sahip olmak.

GARSON (SERVİS ELEMANI)
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  Garson  (Servis  Elemanı)  meslek  alanında  en  az  3  yıl  çalışmış  ve  çalıştığını  gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3.  Milli Eğitim Bakanlığı  Yiyecek  İçecek  Hizmetleri alanında, Garson(Servis Elemanı)/ Servis mesleği ile ilgili belgeye sahip olmak.
4.  Garson  (Servis  Elemanı)  meslek  başvuru yaş sınırı;  18 yaşından  büyük,  35 yaşından gün almamış olacaktır.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
8.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

MARANGOZ
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  Marangoz  meslek  alanında  en  az  3  yıl  çalışmış  ve  çalıştığını  gösterir  güncel  SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3.  Marangoz  meslek  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşından  büyük,  50  yaşından  gün  almamış olacaktır.
4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim - En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
7.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ (ÖN BÜRO ELEMANI)
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.  Resepsiyon  Görevlisi  (Ön  Büro  Elemanı)  meslek  alanında  en  az  3  yıl  çalışmış  ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3.  Resepsiyon  Görevlisi  (Ön  Büro  Elemanı)  meslek  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
6. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
7.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. Teknisyen (Tesisat Teknolojisi) mesleğine sahip olduğunu gösterir mezuniyet belgesine sahip olmak.
3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni veya Teknisyen meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
6. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
8.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

VÜCUT GELİŞTİRME FİTNESS ANTRENÖRÜ
1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü veya Fitness meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
3. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından en az 2. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak
4.  Vücut  Geliştirme  Fitness  Antrenörü  meslek  grubu  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
6. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
8.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI (ENGELLİ Personel Alım Şartları)
1. Bilgisayar Bakım ve Onarım meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
2.  Bilgisayar  Bakım  ve  Onarımcısı  meslek  başvuru  yaş  sınırı;  18  yaşından  büyük,  36 yaşından gün almamış olacaktır.
3. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar meslek alanı ile ilgili tercihen Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) belgesine (kurs/sertifika) sahip olmak.
4. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
5. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
6.  Mesleğin  kalite  ve  verimlilik  gereksinimlerine  uygun  olarak,  meslek  alanı  ile  ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

A)  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  İŞLEMİ,  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  TARİHİ,  YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işleminin 27/05/2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da  Sandıklı Belediye Düğün Sarayı'nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.
2. Sözlü Mülakat 31/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında ve 09:00 - 12:30 ile 14:00 - 17:30 saatleri arasında Sandıklı Belediyesi'nde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması  durumunda  adaylara  ayrıca  Sandıklı  Belediyesi  web  sayfasından  (www.sandikli.bel.tr  ) duyurulacaktır.

B)  KURAYA  KATILMA  İŞLEMİ  İÇİN  EVRAK  KONTROLÜ  YAPILMAK  ÜZERE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru yapılan  meslek  için  özel  şartlarda  belirtilen  belge/sertifika  aslı  ile  birlikte  1  adet  fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6.  Erkek  adaylar  için  son  bir  ay  içerisinde  alınmış  Askerlik  Durum  Belgesi  (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
8.  Müracaat  tarihinden  itibaren  son  bir  ay  içerisinde  alınmış  SGK  Tescil  ve  Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet çıktısı)
9.  Müracaat  tarihinden  itibaren  son  altı  ay  içerisinde  Sandıklı  İlçesi  sınırları  içerisinde ikamet  ettiğini  gösterir  belge.  Adaylardan  ayrıntılı  ikametgâh  adresi  talebinde  bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)
10. Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (28/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında) Sandıklı Belediyesi'ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate  alınmayacaktır.  Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi  olarak  belgelendirmek  şartıyla  belgelerini  noter  vekâletiyle  yakınları  aracılığıyla  teslim edebileceklerdir.

C) ATAMA İŞLEMLERİ
Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi

ALINACAK ADAYLARDAN
1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2.   Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri feshedilecektir.
3.   Doğum,   hastalık   vb.   nedenlerle   göreve   başlayamayacak   durumda   olanların,   bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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