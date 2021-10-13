Samsat Belediyesi personel alımı yapacak Güncel İş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

Son dakika: TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Eylülde Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise İranlılar oldu. İranlılar bu dönemde bin 323 konut satın aldı. İranlıları ise 990 konut ile Iraklılar takip etti. Ruslar ise 540 konut aldı.